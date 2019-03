A Sepsi-SIC egy hét leforgása alatt másodszor is legyőzte a Szatmárnémeti VSK együttesét és ezzel egy újabb fejezetet nyitott a sepsiszentgyörgyi kosárlabda történelemkönyvében, hiszen vasárnapi sikerével negyedik kupadiadalát hozta össze.

Simán nyert elődöntő

A szombati elődöntőben a Brassói Olimpia együttesével találkozott a megyeszékhelyi Sepsi-SIC, s ahogy várható volt a zöld-fehérek kiváló játékuknak köszönhetően, teljes egészében egyoldalú mérkőzésen bedarálták ellenfeleiket, és 100 pont fölött zárva jutottak be a második hazai versenysorozat fináléjába. A másik elődöntőben a Szatmárnémeti VSK alakulata 68–51-re győzte le a Konstancai Phoenix együttesét.

A pályaválasztó Cenk alatti városbéli csapatnál sérülés miatt nem tudott játszani az Olimpia legjobb játékosa, a szerb Biljana Pešović, így az együttesek idénybeli ötödik összecsapása már a kezdés előtt eldőlt a SIC javára. A találkozó első három perce hozott kiegyenlített küzdelmet, ám miután Jovana Pašićnak sikerült kiegyenlíteni 5-re, és duplájával a szentgyörgyi csapat átvette a vezetést, megállíthatatlannak bizonyult a zöld-fehér úthenger. Lányaink 14 pontos előnnyel fejezték be az első negyedet (19–33). A folytatásban is remekeltek Zoran Mikes tanítványai, akik támadásról támadásra növelték a két csapat közötti különbséget. A túloldalon a brassói kosarasok nem találták a háromszékiek jó játékára az ellenszert, és 28 pontos hátrányban vonultak szünetre (30–58). A második félidő elő perceiben Peyton Whitted kosarával már kétszer annyi pontja volt a Sepsi-SIC-nek, mint a Brassónak (30–60), s a mieink továbbra sem lazítottak (37–84). A záró szakaszban a biztos győzelem birtokában a szentgyörgyiek kissé vissza­vettek a tempóból, de így is átlépték a százpontos határt (50–103). A mérkőzést két háromszéki kosaras is dupla duplával fejezte be: Marina Solopova 10 lepattanót és 21 pontot, míg Kristina Higgins 10 lepattanót és 16 pontot jegyzett. A túloldalon Brandi Wingate jeleskedett, aki egymaga megdobta a csapata pontjainak több mint felét, azaz 26-ot.

A csapatok: * Brassó: Wingate 26/6, Prlja 2, Filip 4, Podar, Bartee 16/6–Pešović, Szmutku, Al Ash Hab, Pătrașcu, Tanacan 2, Brezan (edző: Dan Calancea) * Sepsi-SIC: Solopova 21/6, Gödri-Părău 9/3, Kovács 4/3, Whitted 13, Higgins 16–Pašić 16/6, Demeter 6, Mîrne-Nagy 4, Șipoș 5/3, Slamová 9 (edző: Zoran Mikes).

Hátrányból fordítva győztek

A szatmáriaknál Amukamara Promise, Andreea Huțanu, Kádár Annamária, Andra Mandache és Brittany Denson, míg a szentgyörgyieknél Kovács Renáta, Annemarie Gödri-Părău, Mîrne-Nagy Ildikó, Kristina Higgins és Marina Solopova lépett pályára a két csapat idénybeli ötödik találkozóján. A kupasorozat döntőjét a Sepsi-SIC kapta el jobban, amely pár támadás után már 3–8-ra, majd Solopova triplájával 5–11-re is vezetett. Az első negyed második felére beragadt a zöld-fehér mezes együttes, s a remek játékkal előrukkoló Denson irányításával gyorsan fordított a VSK (16–11). A folytatásban sem ment jobban, s a 10. percben 10 pont volt a Szatmárnémeti előnye (21–11). A hajrában a mieink vezették az utolsó támadást, ami Angelika Slamová hárompontosával zárult (21–14). A második szakaszt Mandache öt pontja nyitotta meg (26–14), amire Slamová egy újabb triplával válaszolt (25–17). A következő percekben Zoran Mikes tanítványai kőkeményen védekeztek és a 14. percben Demeter Nóra kosarának is köszönhetően felzárkóztak 4 pontra (26–22). Ekkor újabb rövidzárlatot kapott a csapat: igaz a védelme továbbra is jól működött, a támadással akadtak gondok, hiszen rendre kimaradtak a kínálkozó lehetőségek. Időközben Mandache négy személyi hibával a padra került, de ezt sem tudtuk kihasználni, s a 19. perc 32–24-es állásánál a szentgyörgyi edző időkéréssel próbált belenyúlni a mérkőzésbe. Némileg sikerült is, hiszen Solopová távolról talált be (32–28), ám Amukamara büntetőből szerzett kosaraival hatpontos hátrányban vonult szünetre a Sepsi-SIC (34–28).

A harmadik negyedet is Mandache kosara nyitotta, de Gödri-Părău pontjaival a Sepsi-SIC újra karnyújtásnyira volt a VSK együttesétől (39–35). Ekkor a szatmáriaknak sikerült ritmust váltaniuk, és egy 7–0-s rohammal megléptek (46–35). A játékrész vége felé közeledve Higgins is bekapcsolódott a pontgyártásba, és a zöld-fehérek újra ott loholtak ellenfeleik nyakában (46–39). A 29. percben előbb Huțanu, majd kevéssel később Mandache pontozódott ki a szatmári csapatból, és a szakasz végét jelző dudaszó előtt Jovana Pašić egy triplával hárompontosra faragta le a címvédők hátrányát (48–45). A lendületben lévő háromszéki lányok Gödri-Părău vezényletével gyorsan ledolgozták a VSK előnyét, sőt, a 33. percben már vezettek is (48–55). A következő pillanatokban a határ mentiek irányították a küzdelmet, és sikerült 2 pontra megközelíteniük a szentgyörgyieket (53–55). Lányaink újabb jó sorozatát a 35. percben szatmári időkérés törte meg (53–61), s Denson pontjaival rohamos léptekben közeledett a fehér-piros mezes együttes (60–63). Az utolsó egy percen belül Amukamara távoli kísérletével egyenlített a Szatmárnémeti VSK (63–63), s roppant szorosnak ígérkezett a véghajrá. Lassan pörögtek a másodpercek, a levegőben tapintható volt a feszültség, és mindkét csapat játékosai utolsó erőtartalékait felhasználva küzdöttek a pályán. A Sepsi Arénában zúgott a Szentgyörgy, Szentgyörgy rigmus, és a higgadtabb háromszékiek négy egymás utáni büntetőt értékesítve ismét vezettek (63–67). Amukamara duplája után már csak két pont volt a SIC előnye (65–67), ám a nyugodtabban játszó szentgyörgyiek megőrizték hidegvérűket, és 65–69 arányban megnyerték a Román Kupa döntőjét.

A vasárnapi finálé legeredményesebb játékosát a Szatmárnémeti VSK adta, Amukamara 24 ponttal zárta a mérkőzést. A zöld-fehérektől a 23 pontig jutó Gödri-Părău lett a legjobb, amivel kiérdemelte a döntő legértékesebb játékosának járó címet is (MVP).

Női kosárlabda Román Kupa, döntő: Szatmárnémeti VSK–Sepsi-SIC 65–69 (21–14, 7–9, 14–17, 17–24). Sepsiszentgyörgy, Sepsi Aréna. Mintegy 1600 néző. Vezette: Alexandra Stan, Costin Bogdănescu, Amalia Marchiș. Szatmárnémeti VSK: Huțanu 2, Kádár, Mandache 11/3, Denson 22/3, Amukamara 24/12–Lloyd, Pane, Uiuiu, Oláh, Tavic 4, Lazăr, Baltic 2. Edző: Miguel De Jesus Lopez Alonso. Sepsi-SIC: Mîrne-Nagy 4, Gödri-Părău, 23/9, Kovács, Higgins 11, Solopova 12/6– Pašić 6/3, Demeter 2, Șipoș 2, Slamová 9/6, Whitted. Edző: Zoran Mikes.