Titokzatos feliratra bukkantak

Hétfő reggelre egy nagy méretű, ismeretlen nyelven írt felirat jelent meg Sepsiszentgyörgy főtéren, melyről a Szent György Napok főszínpadi eseményeit ismertető sajtótájékoztatón hivatalosan is tájékoztatták a sajtó képviselőit.

Erdély András szóvivő kifejtette, miután a városvezetők hasztalan próbálták megfejteni a piros jelek alkotta üzenetet, a rendőrség is regisztrálta azt, és bár április elseje van, foglalkoznak az üggyel. „Valamennyire érintve érezzük magunkat, hiszen itt van a főtéren, ahol a Szent György napok is zajlanak” – fogalmazott. Mint kifejtette, drónt rendeltek, hogy pontos felvételt készítsenek a jelekről, ugyanis a megkeresett szakemberek ezek hiányában nem tudták pontosan felismerni az összefüggéseket. A légi felvételt (fotó) minden háromszéki hírportálon igyekeznek közzétenni, azzal a felhívással, hogy akinek van ötlete arról, mit is jelenthetnek ezek a jelek, vagy esetleg megfejti azokat, az a press@sepsi.ro drótposta címen segíthet az üzenet dekódolásában.

A városnapok szóvivője lapunknak elmondta, a piros színnel írt, két részből álló szöveg valószínűleg rúna ábécével íródott, és nemzetközi szakértők bevonásával igyekeznek megoldani az ügyet.