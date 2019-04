Barót és Réty osztozkodott a pontokon, Bardoc hazai pályán hét gólt szerzett Szitabodza ellen, a sereghajtó Ozsdolai FC pedig a Perkő vendégeként maradt alul. Döntetlen született a Berecki FC és Nagyajta, valamint a Kovászna és Csernátoni FC mérkőzéseken, míg a címvédő Gelence vereséget szenvedett Illyefalva otthonában.

Eredmények: Berecki FC–Nagyajta 1–1 (gólszerzők: Fogarasi 22., illetve Sunday 3./ifjúságiak: 3–0), Illyefalva–Gelence 2–1 (gsz.: Pichler 11., 90+3., illetve Gerotă 73./ifjúságiak: 1–7), Zágon–Papolci FC 0–1 (gsz.: Tuvichi 56./ifjúságiak: 0–1), Perkő–Ozsdolai FC 2–1 (gsz.: Forró 70., 81., illetve Faragó 80./ifjúságiak: 7–1), Réty–Barót 1–1 (gsz.: Sigmond 42., illetve Zelch 2./ifjúságiak: 4–5), Bardoc–Szitabodza 7–0 (gsz.: Tókos E. 7., 21., Lázár J. 26., Bedő Cs. 64., 89., Kopecky 78., 86./ifjúságiak: 2–1), Kovászna–Csernátoni FC 0–0 (ifjúságiak: 3–1).

A táblázat:

1. Papolc 15 1 1 51–3 46

2. Zágon 13 2 2 64–11 41

3. Barót 10 4 3 59–23 34

4. Perkő 10 3 4 41–23 33

5. Bardoc 9 3 5 46–23 30

6. Gelence 7 5 5 32–31 26

7. Réty 6 5 6 32–28 23

8. Kovászna 6 1 10 24–41 19

9. Bereck 5 4 8 22–47 19

10. Illyefalva 5 3 9 29–37 18

11. Csernáton 4 4 9 26–55 16

12. Nagyajta 4 2 11 24–49 14

13. Szitabodza 2 3 12 28–69 9

14. Ozsdola 2 2 13 17–55 8

A 18. forduló: Barót–Illyefalva, Csernátoni FC–Ozsdolai FC, Nagyajta–Perkő, Gelence–Berecki FC, Papolci FC–Réty, Szitabodza–Zágon, Kovászna–Bardoc.

V. liga

Ismét botlott az éllovas

A listavezető Árkosnak nem alakul jól a tavaszi idény, hiszen az előző körben elszenvedett vereség után, a 12. fordulóban hatgólos mérkőzésen játszott döntetlent Zabola vendégeként az V. ligás labdarúgó-bajnokságban. Az éllovas a botlások ellenére is őrzi előnyét, mivel Hidvég is döntetlent játszott Szotyor együttesével, így az üldözőknek nem sikerült faragniuk a hátrányból. A sereghajtó Nagybacon hazai pályán kapott ki Bölöntől, Uzon pedig tizenegyesgóllal gyűjtötte be a három pontot Kommandó ellen.

Eredmények: Hidvég–Szotyor 1–1 (gólszerzők: Rădulescu 36., illetve Pál 73.), Zabola–Árkos 3–3 (gsz.: Vitán 36., Gajdó 63., László 90+2., illetve Sztojka 20., Majos 57., Kedves 83.), Uzon–Kommandó 1–0 (gsz.: Dénes 81. – tizenegyesből), Nagybacon–Bölön 1–2 (gsz.: Ileși 62., illetve Chirea 6., Kelemen 65.).

A tabella:

1. Árkos 8 3 1 42–12 27

2. Hidvég 6 2 4 31–22 20

3. Zabola 6 2 4 24–23 20

4. Szotyor 5 3 4 24–17 18

5. Bölön 5 3 4 20–21 18

6. Uzon 4 1 7 17–33 13

7. Kommandó 3 3 6 19–25 12

8. Nagybacon 2 1 9 10–34 7

A 13. forduló: Bölön–Hidvég, Szotyor–Zabola, Uzon–Árkos, Kommandó–Nagybacon. (miska)