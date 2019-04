Knop Ildikó programkoordinátor úgy fogalmazott, idén is figyelnek a helyi és régióbeli meghívottakra, s úgy vélte, sikerült változatos, izgalmas programot összeállítaniuk. Most egy nappal korábban, már csütörtök este benépesül a főszínpad, hiszen május 2-án elsőként a városnapok régi partnere, a Rétyi Kováts András Ifjúsági Koncert-fúvószenekar lép fel filmzenei koncertjével. Pénteken, május 3-án délután a Térerő koncertezik – Knop Ildikó úgy értékelte, a csapat pillanatnyilag a legígéretesebb sepsiszentgyörgyi kezdeményezés. Másnap 18 órától gyergyói meghívottakkal, a Teddy Queennel bulizhatunk, míg vasárnap, május 5-én este Luiza Zan nagyszínpadi koncertjére kerül sor. Knop Ildikó megjegyezte, úgy gondolták, Tarja Turunen mellé egy hasonlóan erős női hangot kellene társítani, így esett a választás Luiza Zanra, aki ezúttal kvartett formációban, ám nem a tőle megszokott dzsesszkoncerttel, hanem egy sokkal dinamikusabb fellépéssel jelentkezik a városünnepen.

A 28. Szent György Napokon fellép továbbá a román pop-rap előadó, Guess Who is, aki számos hazai könnyűzenei előadóval együttműködött az előző időszakban, illetve generációkon átívelő koncertjével a 30Y pécsi alternatív rockegyüttes. Freddie, a 2016-os A Dal televíziós műsorból ismert előadó május 4-én délután koncertezik a főtéren, míg vasárnap este kilenc órától egy nemzetközi csapat, az 1968-ban alakult Ricchi e Poveri lesz hallható-látható a főszínpadon. Ha a név nem is hangzik ismerősen, az olasz együttes dalait azonban biztosan mindannyian felismerjük, a rádiók ma is játsszák azokat – jegyezte meg Knop Ildikó.