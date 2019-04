Elektromos buszok és új kocsiszín

Az új telephely kialakítására azért van szükség, hogy a helyi közlekedési vállalatot elköltöztessék a belvárosból. A Multi-Trans helyigénye egy 1907 négyzetméteres épület (amiben a garázsok és az irodák is elférnek) és egy 2135 négyzetméteres udvar (amelyben némi zöldövezet is lesz). A beruházás értéke 13,4 millió lej. Az új, elektromos buszok 28,7 millió lejért szerezhetők be, és ebből a kétszázalékos önrészen kívül az önkormányzatnak az áfa kifizetését is vállalnia kell. A szükségszerűségi tanulmány szerint 12 környezetbarát busz elegendő: hat busz 10–12 méter hosszú, 70 férőhelyes, hat pedig legfeljebb 10 méter hosszú, 40 férőhelyes.