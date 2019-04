Megfejtették a titokzatos feliratot

Nagyszámú megfejtés érkezett az elmúlt két nap során a megadott e-mail címre a sepsiszentgyörgyi főtéren hétfőn reggel megjelent titokzatos feliratról – tájékoztattak a Szent György Napok szervezői, de a rádiók és napilapok honlapjain és Facebook-oldalain is rengeteg bejegyzés jelent meg ezzel kapcsolatosan.

A két felirat, mely szinte betűre megegyezik, ugyanazt az üzenetet tartalmazza magyarul és románul. 48 ORA ALATT 52 SZUZ VAN A RETYI TO PARTON VAGY EGETEM A VAROST – áll a magyar nyelvű szövegben, ugyanez pedig románul: IN 48 ORE PE MALUL LACULUI RETYI SUNT 52 FECIOARE SAU ARDE ORASUL. A levélírók között volt, aki mellékelte megfejtéséhez a rúna-ábécét, mások úgy értékelték, hogy ez egy Szent György legendából vett idézet. A feltételezést megerősítette a Szent György Napok szervezői által megkeresett nemzetközi szakértői csoport is, szerintük a rúna nyelv az egykori sárkányok nyelve, akik – a fennmaradt ősi feljegyzések szerint – az emberek által beszélt összes nyelvet ismerték, de egyiket sem hibátlanul. A Szent György Napok szervezői köszönik a lakosság segítségét, de nem kívánnak állást foglalni azzal kapcsolatosan, hogy fenntartják-e elképzelésüket, hogy ez mégis egy április 1-jei tréfa volna. (nbs)