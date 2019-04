A csütörtöki, Craiova elleni Román Kupa-elődöntőre készülő FC Viitorul tartalékos csapattal érkezett Háromszékre, Gheorghe Hagi vezetőedző az előző fordulóhoz képest a kezdő tizenegyet teljesen kicserélte, nyolc leggyakrabban pályára lépő játékosa nem is utazott Sepsiszentgyörgyre. A vendégek jól kezdték a mérkőzést, érvényesítették akaratukat, többet birtokolták a labdát, és többnyire beszorították a házigazdákat, akik az első félidőben egyetlen kapura tartó lövést sem jegyeztek, így Tordai Árpád kapusnak nem kellett védeni.

Carlo Casap már a 6. percben megszerezhette volna a vezetést a tengerparti csapatnak, éles szögből leadott lövése azonban egy kevéssel elkerülte a bal alsó sarkot. A piros-fehérek kénytelenek voltak továbbra is a védekezésre koncentrálni, a 26. percben Eric szabadrúgása után a védők között jól helyezkedő Vlad Achim néhány méterről mellé lőtt. A házigazdák ellentámadásokkal próbálkoztak, viszont Florin Ștefan veszélyesebb beadásairól a kapu torkában Dylan Flores és Bryan Nouvier is lemaradt.

Eugen Neagoe vezetőedző szünet után Gabriel Vașvari pályára küldésével próbálta megerősíteni a középpályát, így többnyire kiegyenlítődött az FC Viitorul addigi mezőnyfölénye. Az 57. percben a vendégek Rivaldinho révén vezetést szereztek, a találatot azonban les miatt érvénytelenítették. Nem sokkal később a szentgyörgyi gárda is közel állt a gólszerzéshez, Ștefan beívelését Ibrahima Tandia ollózva rúgta kapu fölé, majd ugyanezt a forgatókönyvet másolta az ellenfél is, náluk Eric lövése ment mellé.

A 67. percben pályára lépett az októberi keresztszalag-szakadása után ismét bevethető Fülöp István, azonban a Sepsi OSK továbbra sem volt igazán veszélyes. A kapusoknak csak a legvégén kellett védeniük, előbb Niczuly Roland hárította Casap kapu előtt a földön megpattanó szabadrúgását a bal alsó sarok elől, majd Tordai védte magabiztosan Fülöp közeli lövését, így maradt a gól nélküli döntetlen.

Mestermérleg

Eugen Neagoe: „Nem vagyok elégedett az eredménnyel, sőt, még jó, hogy nem kaptunk ki, sikerült viszont begyűjtenünk az első pontunkat a felsőházi rájátszásban. Az elvárások nagyok irányunkba a szurkolók részéről, azonban még nem sikerült felnőnünk ezekhez. Próbálkoztunk, játékunk azonban középszerű maradt, azt gondolom, hogy az eredmény valós képet tükröz a meccsről. Felhívtam a játékosok figyelmét, hogy az FC Viitorul veszélyes, hiszen ezzel a csapattal győztek az FC Hermannstadt és a Concordia Chiajna ellen. A mutatott játéknál többet tudunk, és ezt már bizonyítottuk is az alapszakaszban, de az az igazság, hogy ezúttal gyengén játszottunk. Szeretnénk a negyedik helyen végezni, és erre minden esélyünk megvan, hiszen egy pont a hátrányunk az ötödik, három pedig a negyedik helyezett mögött, de egy kis szerencsével akár Európa-liga selejtezőt is játszhatunk. Az FC Viitorul ellen az idényben ez a harmadik mérkőzésünk, egyszer nyertünk és kétszer döntetlent játszottunk. A következő mérkőzéseket is felelősséggel kezeljük, nyerni szeretnénk, de az ellenfelek is a pályán vannak, és mi keretgondokkal küszködünk.

Gheorghe Hagi: „Jól döntöttem, amikor azoknak a játékosoknak adtam lehetőséget a playoff egyik mérkőzésén, akik eddig kevesebbet játszottak. Zsúfolt időszak előtt állunk, hiszen három mérkőzést játszunk egy hét alatt, viszont a labdarúgók teljesítménye nagyon jó volt, komolyan álltak a feladat mellé, voltak pillanatok, amikor jobban játszottunk, mint az ellenfelünk. Véleményem szerint megérdemeltük volna a győzelmet, hiszen több lehetőséget dolgoztunk ki, azonban az egy ponttal is elégedett vagyok. Tudtuk, hogy az ellenfelünk ellentámadásokból veszélyeztethet, és tisztában voltunk vele, hogy ebben az idényben még nem sikerült ellenük győznünk. Elégedett vagyok azzal, amit láttam, hiszen a labdarúgók egy részének a kevés játéklehetőség miatt nem volt elég gyakorlata tétmérkőzéseken. A bajnokságban a harmadik hely a célunk, valamint szeretnénk a kupát is megnyerni, persze addig még vannak nehéz találkozók, amelyeket meg kell nyernünk.”

Labdarúgó I. liga, felsőházi rájátszás, 3. forduló: Sepsi OSK–FC Viitorul 0–0.

Sepsiszentgyörgy, MSC Stadion, mintegy 2000 néző. Vezette: Sebastian Colţescu (Craiova). Sepsi OSK: Niczuly – Ștefan, Jovanović, Viera, De Moura – Karnyicki, Rus (Fülöp, 67.), Velev (Vașvari, 46.) – Flores, Tandia, Nouvier (Carnat, 74.). Vezetőedző: Eugen Neagoe. Viitorul: Tordai – Mladen, Artean, Iacob, Kuipers – Ciobanu, Achim, Casap – Eric (Tîrcoveanu, 70.), Rivaldinho (Pitu, 77.), Mățan (Ganea, 46.). Vezetőedző: Gheorghe Hagi. Sárga lap: Rus (14.), Viera (39.), De Moura (45+1.), Nouvier (50.), illetve Artean (12.), Mățan (43.).

További eredmények: * playoff: FCSB–Craiova 3–2 (gólszerzők: Hora 8., Man 30., Gnohéré 71., illetve Bancu 23. – tizenegyesből, Cicâldău 45+2.) * playout: FC Botoșani–Dunărea Călărași 1–2 (gólszerzők: Buș 7., illetve Iancu 33., Ammari 57.).

A playoff rangsora:

1. CFR 3 0 0 5–1 36

2. FCSB 2 0 1 6–4 31

3. Craiova 2 0 1 4–3 29

4. Viitorul 1 1 1 2–2 23

5. Astra 0 0 3 0–4 21

6. Sepsi OSK 0 1 2 1–4 20

A playout rangsora:

1. Medgyes 3 0 0 6–2 25

2. Dinamo 2 0 1 5–2 22

3. Voluntari 3 0 0 6–2 20

4. Jászvásár 1 0 2 3–5 20

5. Botoșani 0 1 2 2–4 19

6. Hermannstadt 0 1 2 2–6 17

7. Călărași 1 0 2 3–5 15

8. Chiajna 0 2 1 3–4 11

A 4. forduló programja: * playoff: Craiova–Kolozsvári CFR (vasárnap, 20.30 óra), Astra Giurgiu–FC Viitorul (hétfő, 18.30 óra), FCSB–Sepsi OSK (hétfő, 21 óra) * Dinamo–Concordia Chiajna (péntek, 21 óra), Dunărea Călărași–FC Voluntari (szombat, 14.30 óra), FC Hermannstadt–Jászvásári Poli (szombat, 17 óra), Medgyesi Gázmetán–FC Botoșani (vasárnap, 17.30 óra).