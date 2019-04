A statisztikai intézet adatai szerint 758,8 ezer turista szállt meg, átlagban két napra, ennek 82,2 százaléka belföldi. A külföldiek nagy része Európából érkezett. A szálláshelyek kihasználtsága is növekedett, átlagosan azonban így is 26,3 százalékot tett ki. A határátkelő helyeken összesen 676,8 ezer külföldi lépett be az országba, ez is 6,7 százalékkal több, mint tavaly februárban, miközben 1,277 millió román állampolgár utazott külföldre (itt a növekedés 4,1 százalékos).