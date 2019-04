Tegnap reggel mintegy száz ozsdolai közbirtokossági tag gyűlt össze a kézdivásárhelyi bíróság épülete előtt. A tüntetők magyar, román és angol nyelvű, Stop államosítás! Ne vegyétek el megélhetésünket! feliratú táblákat tartottak magasba. Időközben kiszálltak a csendőrség munkatársai és filmezték, fényképezték a résztvevőket. Álláspontjuk szerint a tüntetés nem volt engedélyezve, tehát a felvételek alapján utólag azonosítandó résztvevők akár pénzbírságra is számíthatnak. Az ozsdolaiak a csendőrségi figyelmeztetés után a táblákat a járműveikbe rakták, majd a tárgyalóterembe vonultak.

A tárgyalást követően Pál István, a Láros Közbirtokosság elnöke lapunknak elmondta: habár a tárgyalási listán a Láros pere a hatodik helyen szerepelt, elhúzták az időt – hogy miért, azt nem lehet tudni –, de csak fél tizenegy és tizenegy óra között szólították a felperest – a román államot képviselő pénzügyminisztérium képviselőjét, a megyei pénzügyi igazgatóság jogtanácsosát – és az alperest, akit dr. Laczkó-Dávid Géza ügyvéd kép­viselt.

A felperes által perbe fogott ozsdolai helyi földosztó bizottságot Brânduş-Dendyuk Szilveszter képviselte, a megyei tulajdonjog-megállapító bizottság részéről nem volt jelen senki. Miután a felperest képviselő jogtanácsos ismertette a vád álláspontját, dr. Laczkó-Dávid Géza ügyvéd tartotta meg védőbeszédét. A tárgyalást vezető elnök bejelentette: egyedül nem hozhat érdemi döntést, egyeztetnie kell kollégáival, másnap hirdet ítéletet, de tegnap délután a bíróság honlapján az ítélethirdetés időpontjaként már április 9-e szerepelt. Ezek szerint csak jövő kedden derül ki, elfogadták-e vagy sem a per áthelyezését a megyei törvényszékre. Pál István azt is elmondta, hogy az ozsdolai közbirtokossági erdő hektáronkénti átlagos ára 700 lej, de 10–12 ezer lejért is cserélt már gazdát terület. A közel háromezer hektáros erdő hatalmas értéket jelent – hangsúlyozta a közbirtokosság vezetője.