Háromszék Strasbourgban

Az Európa Tanács Helyi és Regionális Önkormányzatok Kongresszusának tavaszi ülésszakán országok, régiók számára adatik meg a bemutatkozás lehetősége. Idén Finnország és Marokkó mellett megyénk számára is esély nyílt erre. Kedden késő délután, a kongresszus munkálatairól távozókat a Művészeti és Népiskola diákjainak és tanárainak zenéje, tánca fogadta és sokan meg is álltak, ámulva nézték a kalotaszegi magyar és marosi román táncokat.

Anders Knape az ET Önkormányzati Kongresszusának elnöke rövid megnyitóbeszédében kitért vidékünk szépségére, egyediségére, mindenkinek ajánlotta, látogassa meg, hisz még medvével is találkozhat tájainkon. Tamás Sándor megyei tanácselnök arra hívta fel a figyelmet, hogy szülőföldünk „ezer éve az európai kultúra része, száz éve tartozik Romániához, többségében magyarok lakta vidék”. Európában számos hasonló etnikai összetételű régióban sikerült békéssé tenni a többség és a kisebbség viszonyát, „mi is ezt szeretnénk, követendő jó példának tekintjük Dél-Tirolt Olaszországban, a belgiumi németek területi autonómiáját, de ugyanígy Brüsszel teljesen kétnyelvű közigazgatási rendszerét” - mondotta, hozzáfűzve, az etnikai béke mindenhol gazdasági fellendülést is hozott.

Tamás Sándor kiemelte, ezzel mintegy indokolva is a megyebemutató helyszínét, hogy rendkívül fontosak számunkra az Európa Tanács ajánlásai és jelentései, amelyek például a regionális hivatalos nyelvek elfogadását szorgalmazzák a hozzánk hasonló régiókban. „Szülőföldünk Románia szívében van, egy olyan vidéken, amelyet vendégszerető, békés emberek laknak, akik őrzik kulturális és nemzeti értékeiket és akik szívesen látják az odalátogatókat. Jöjjenek el hozzánk, Kovászna megyébe!” – zárta beszédét a tanácselnök.

Tamás Sándor, Anders Knape, Winkler Gyula és Grüman Róbert

Az Európa Tanács és az Európai Unió intézményei közötti együttműködést méltatta Winkler Gyula, RMDSZ-es EP képviselő, aki azt is kiemelte: „A mi európai uniós jövőképünk a nemzetek, régiók és közösségek unióját feltételezi. Ennek a víziónak talán a legfontosabb eleme a régiók Európája”. Hangsúlyozta, sürgetik az EU-t, hogy tegyen meg mindent az őshonos kisebbségek védelme érdekében, hogy tagállami szinten kötelező érvényű legyen a kisebbségek jogainak védelme, szeretnék elérni, hogy az Európa Tanács ilyen jellegű ajánlásait, a kapcsolódó normatívákat belefoglalják az Európai Unió jogrendszerébe. Meglátása szerint a kedd esti, Háromszéket bemutató rendezvény is ezt nyomatékosítja.