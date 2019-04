A Rotary Futófesztiválon rajthoz állók választhattak a maratoni táv egyéni vagy ötfős váltóban történő teljesítése között, valamint kisebb távokon is indulhattak, és külön jótékonysági futást is szerveztek. A Gáll Lajos Futókör csapata a maratoni váltóban állt rajthoz, ahol 44 másik stafétával kellett megküzdenie a dobogóért (a felosztott távok: 10,5 km–5,2 km–10,5 km–5,2 km–10,5 km). A sepsiszentgyörgyi csapat – szaladási sorrendben: Cătălin Vrabie, Bihari Szilárd Attila, Márton Szabolcs, Csutak Tamás, Kovács Attila – remek versenyzéssel utasította maga mögé a mezőnyt 2 óra 38 perc és 41 másodperces idővel, és tavalyhoz hasonlóan idén is a dobogó legmagasabb fokára állhatott fel. A Háromszék csapatát a Tekergők követte 2:49:16, valamint a Citius 3:08:34 órás időeredménnyel. Csutak Tamás a futók nevében köszöni a Sepsiszentgyörgyi Rotary Klub és a Profaudit Kft. támogatását, amely lehetővé tette a csapat részvételét a versenyen. (miska)