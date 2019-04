Az FTC-Telekom először diadalmaskodott a jégkorong Erste Ligában, miután a döntő keddi, ötödik mérkőzésén 5–2 arányban legyőzte a Csíkszeredai Sportklub csapatát, ezzel 4–1-re megnyerte a párharcot. A zöld-fehérek 22 év után egyben a magyar bajnoki címet is elhódították ebben az idényben.

Az erdélyi együttes egy hete 7–3-ra győzött, így elvette az alap- és középszakaszgyőztes zöld-fehérek pályaelőnyét, a Ferencváros másnap 7–2-re nyert és egyenlített. Ezt követően a Ferencváros a Vákár Lajos Műjégpályán szombaton hosszab­bítás után 2–1-re, vasárnap pedig rendes játékidőben 3–2-re múlta felül a csíki jégkorongozókat, így egy győzelemre került a végső sikertől.

A Csíkszereda kezdte aktívabban a keddi összecsapást, az orosz Vitalij Sulakov emberelőnyös találatával pedig a vezetést is megszerezte. A házigazdák a második harmadban a finn Lau­ri Kärmeniemi góljával egyenlítettek, majd 46 másodperccel később Farkas Lőrinc egy kipattanó korongra lecsapva a vezetést is megszerezte. A hazai csapat kapusa, Arany Gergely több védést is bemutatott, míg Tóth Adrián fórból kétgólosra növelte a Ferencváros előnyét.

A harmadik játékrészben előbb a csapatkapitány, Nagy Gergő volt eredményes, majd Tóth Gergő éles szögből egy ellentámadás végén értékesítette az ötödik hazai gólt. A hajrában a vendégek Vadim Krasznoszlobodcev révén szépítő találatot jegyeztek, beállítva a végeredményt. A fővárosi együttes ősszel ligacsúcsot jelentő 19 meccses győzelmi sorozatot állított fel, 22 év után egyben a magyar bajnoki címet is elhódította, a Magyar Kupában pedig bronzérmes lett.