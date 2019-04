A javaslat annak apropóján született, hogy az első Föld körüli expedíció kezdetének 500. évfordulója lesz ebben az évben, és a két ország együtt ünnepli az évfordulót. A 193 eseményből álló programsorozat három éven keresztül zajlik majd, mivel ennyi ideig tartott a Föld legelső körülhajózása is, amely a portugál Fernando de Magellán (Fernao de Magalhaes) vezetésével indult útnak 1519-ben. A kapitány két évvel később bekövetkezett halála után a spanyol Juan Sebastián Elcano fejezte be a küldetést. A 239 fős legénységből mindössze 18-an tértek vissza.

A megemlékezések részeként például koprodukcióban forgatott tévésorozat készül a fél évezreddel ezelőtti történelmi utazásról. Az expedíciót nagyszabású vándorkiállítás keretében is bemutatják, emellett spanyol és portugál hajósok járják be ismét az első felfedezők útvonalát.

Bár a Magellán-expedíció öt hajójából csak egy tért vissza Spanyolországba – 1522. szeptember 6-án –, a vállalkozás mégis rendkívüli eredményekkel zárult: korábban ismeretlen állatfajokra bukkantak, felfedezték a déli féltekéről látható csillagképet, a Magellán-felhőt, és kiderült, hogy szükség van a dátumvonalra, mert a pontosan vezetett hajónapló egy nap eltérést mutatott az otthoni dátumhoz képest.

Az expedíció a világ térképeinek teljes átrajzolását eredményezte: bizonyossá vált, hogy a Föld gömbölyű, valamint kiderült, hogy a földfelszín nagyobb részét tenger borítja, amely egységes világóceánt alkot. (MTI)