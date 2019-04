A menedzser szerint beruházások terén igen jó évnek ígérkezik az idei, mert egyes megkezdett munkálatokat tudnak folytatni, valamint új építkezések, fejlesztések is elindulnak 2019-ben. Az egészségügyi minisztérium 12,7 millió lejjel, Kovászna Megye Tanácsa 4,7 millió lejjel járul hozzá ebben az évben a megyei kórház beruházási költségeihez, a részletes leosztásról múlt héten egyeztetett a kórház vezetősége a megyei önkormányzattal.

Idén egy stroke-járóbeteg-rendelőt kívánnak kiépíteni, amely különálló egység lesz a jelenlegi poliklinika bővítéseként, erre 3,1 millió lejt fordítanak. Itt működik majd a kardiológiai és a neurológiai szakrendelés, az alagsorban mágneses rezonanciás és egyéb állapotfelmérő vizsgálatokat tudnak végezni. A cél, hogy az érintett betegek minél könnyebben elérhessék a szakrendelőket – mondotta András-Nagy Róbert.

Igen nagy tételnek számít a belgyógyászat régi épületének felújítása, amelynek már 2012-ben elkészültek a tervei, de mivel az építkezési ágazatban idéntől növelték a minimálbért, újra kell számolni a kiadásokat, naprakész költségszámítást kell készíteni, és ez még időbe telik. Ennek ellenére még idén megkezdik a munkálatokat, amelyek összértéke eléri majd a 20 millió lejt. Ennek egynegyede szerepel a 2019-es költségvetésben. A terv szerint a legfelső szint továbbra is az adminisztrációé lesz, a második emeleten működnek majd a belgyógyászati szakok, vagyis a belgyógyászat, gasztroenterológia, diabetológia és endokrinológia, az első emelet a neurológiáé, a kibővített szárnyban marad a szemészet, az alagsorban a dialízis és a nefrológia kap helyet.

A menedzser elmondta, ebben az épületben terveznek kialakítani egy tizenöt-húsz ágyas rehabilitációs osztályt is, elsősorban a neurológiai betegek számára, de az ortopédiai műtéten átesett betegek részére is, ahol gyógytorna, fizikoterápia működne, és – ha lehetőség lesz rá – hidroterápia is. Lapunk kérdésére a kórházvezető elmondta, a régi épület felújítását csak részleges lezárásokkal, osztályok költöztetésével lehet megvalósítani, tehát körülbelül két évig építőteleppé válik az udvarnak ez a fele. De nem csak emiatt alakul ez így, hiszen az uniós forrásokból bővítendő sürgősségi osztály kialakítása is felfordulást okoz majd a belgyógyászathoz közel eső területen.

Szintén az idei beruházási listán szerepel a helikopterleszálló városrendezési tervének elkészítése, illetve a belső utak, járdák, parkolók, parkok megtervezése, amelyek hosszú távra meghatározzák majd a közlekedést a kórház területén. Ehhez figyelembe veszik az új létesítményeket, köztük egy új adminisztrációs épületet, a műhelyek átszervezését, és távlatilag olyan létesítmény létrehozását is tervezik, ahol azokat gondoznák, akik nem kórházi ellátásra szorulnak, hanem gondozásra, de egyedül maradtak. A felsoroltakra 160 ezer lejt különítenek el.

Tervben egy új tüdőkórház építése – lapunkban erről többször is írtunk –, idén a tervezésre írnak ki licitet. A Kórház utca felől lesz a bejárat, a kórházi részleg mellett a tüdőgyógyászati járóbeteg-rendelő is itt kap majd helyet, a tervezésre 120 ezer lejt fordítanak. Folytatják a csatornázást, és tűzvédelmi tartályt építenek, ez 1,8 millió lejt emészt fel. Az áramellátás korszerűsítése szintén nem érinti közvetlenül a betegellátást, de fontos, mert az újonnan telepített műszerek, felszerelések elengedhetetlenné teszik ezt – e célra idén 1,3 millió lejt költenek.

A korszerűsítést eszközbeszerzés révén is folytatják. Ötmillió lejből vásárol a kórház különböző felszereléseket, köztük két röntgengépet, egy echográfot, három mobil echo­gráfot, egy rádiófrekvenciás készüléket a fül-orr-gége osztály számára, lámpákat a műtőkbe, továbbá a szemészeti műtő felszerelését is korszerűsítik. Kérdésünkre, hogy az egészségügyi minisztérium vonatkozó programja révén tavaly nyáron telepített, mágneses rezonanciás vizsgálatra alkalmas készülék mikortól áll a betegek szolgálatába, a kórházmenedzser elmondta: idén januártól már végeznek vizsgálatokat a beutalt betegek számára, akiknél ez indokolt, de más esetekben térített vizsgálatokat csak az egészségbiztosítási pénztárral kötendő új szerződés alapján tudnak biztosítani.

Amennyire derűlátó a kórházvezető a fejlesztések, beruházások ügyében, éppen olyan borúsan néz az idei esztendő működési költségeinek biztosítása elé. Egyrészt, mert még hónapok telhetnek el, amíg az új szerződést megköthetik a megyei egészségbiztosítási pénztárral a szolgáltatásokra, és egyelőre semmit nem tudni arról, hogy ez milyen változásokat hoz a tavalyi évhez képest. Jelenleg a 2018-as kifizetések szintjén kapják a pénzt, erről azonban már most tudják, hogy nem lesz elegendő. Ennek legfőbb oka, hogy vannak olyan költségek, amelyeket a biztosító nem térít meg. András-Nagy Róbert három nagyobb tételt sorolt fel, amelyek jelenleg havi átlag 250–300 ezer lejes mínuszt jelentenek a kórháznak. Elmondta, míg korábban a fogyatékos-alapba befizetendő összeget a törvények adta lehetőség szerint levásárolták – munkaruhákra, ágyneműkre költötték –, jelenleg ezt nem tehetik, havi 60 ezer lejt kötelesek befizetni az alapba.

Egy másik tétel az ápolók és az osztályokon dolgozó kisegítő személyzet idei fizetésemelése, amire szintén nincs fedezet még, ez havonta 120–130 ezer lejt tesz ki. Az élelmiszerpótlék után járó adó pedig havonta több mint 40 ezer lejes kiadást jelent. Ezek mind törvényi módosításokból adódnak, de a költségvetésben tavaly sem szerepeltek, idén pedig újabb pluszkiadásokat róttak a kórházakra – panaszolta a menedzser. A megoldást abban látná, ha növelnék az esetszámot – jelenleg havonta 1760 beutalt betegre van szerződése a kórháznak –, emelkedne az esetszorzó együttható, és ha növelhetnék a járóbeteg-rendelésen a szakorvosi ellátás óraszámát. Ám ehhez orvosokat kellene még alkalmazni, amire ellenben költségvetési megszorítások miatt nincs lehetőség. Amolyan ördögi kör ez. Tudják, mit kellene tenni, de a hatalom húzd meg, ereszd meg politikája nem sok lehetőséget biztosít az előrelépésre – véli András-Nagy Róbert.

Látható tehát, hogy míg beruházások tekintetében jó évnek néz elébe Háromszék legnagyobb kórháza, nem kizárt, hogy lesznek gondok a mindennapi számlák kifizetésével. A 2018-as esztendőt kétmillió lejes adóssággal zárta az intézmény, ennyivel tartozik különböző beszállítóknak, amiről a menedzser úgy tartja, nem a nagyságrenddel van a baj, mert az elfogadható, annál inkább az az aggasztó, hogy előreláthatatlan a jövő. És ez nemcsak a sepsiszentgyörgyi megyei kórházra vonatkozik, hanem az egész hazai egészségügyi rendszerre – állapította meg András-Nagy Róbert.