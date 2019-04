Hét év után tegnap délelőtt ismét Dálnok volt a házigazdája a néphagyományokat, ezen belül a népszokásokat és népi gyermekjátékok tanítását és bemutatását célzó Tágasságot nekünk is, ha kicsikék vagyunk is nevet viselő népi gyermekjátékok seregszemléjének. A rendezvény több mint másfél évtizedes múltra tekint vissza, Prezsmer Imola, az óvónők volt szakfelügyelőjének kezdeményezésére elindított mozgalom ma már kapocsként is szolgál a városi és vidéki óvodák között.