Ezen a héten szombatig a kantai Nagy Mózes Elméleti Líceum 17 pápai tanulót és három tanárt, illetve 27 franciaországi diákot és három tanárt lát vendégül. Az őket fogadó és a projektben is részt vevő kantai tanulók száma 38, mellettük hét pedagógus vesz részt a programban. A három ország középiskolásai közösen keresnek választ olyan kérdésekre, hogy mit jelent a kirekesztés, a diszkrimináció, az egyenlőség-egyenlőtlenség. Ezek köré csoportosítottak jó néhány tevékenységet – tudtuk meg Damó Csaba filozófiatanártól, a kantai középiskola programfelelősétől. A találkozó célja, hogy alternatív tanulási módszereket nyújtson a résztvevőknek, iskolán kívüli programokkal keressenek választ bizonyos kérdésekre. A tanulók hét csoportban dolgoznak, feladatuk, hogy állítsanak össze egy jelenetet, amit pénteken be is mutatnak. A kantai és pápai iskolások általuk készített, diszkrimináció témájú kisfilmeket mutatnak be, azokat a francia iskolások értékelik ki. A soron következő találkozónak ez év októberében szintén a Nagy Mózes Elméleti Líceum lesz a házigazdája, de akkor csak a három középiskola tanárai találkoznak egymással. Az Erasmus-program utolsó helyszíne, záróeseménye 2021-ben Franciaországban lesz.