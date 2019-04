Elfogadták Kövesi óvását

Eltörölte a legfelsőbb bíróság tegnap az európai főügyészi tisztségre pályázó Laura Codruţa Kövesi ellen elrendelt hatósági felügyeletet, feloldva ezzel az ország elhagyására vonatkozó korábbi korlátozást is.

A korrupcióellenes ügyészség volt vezetője ellen az igazságszolgáltatás szereplőinek bűncselekményeit kivizsgáló speciális ügyészség (SIIJ) hivatali visszaélés, megvesztegetés elfogadása és hamis tanúzás gyanújával indított bűnvádi eljárást februárban egy korrupcióváddal bíróság elé állított volt parlamenti képviselő és médiamágnás feljelentése alapján. Kövesi az európai főügyészi kinevezését megakadályozni hivatott koholmánynak minősítette az ellene indult eljárást. A most érvénytelenített kényszerintézkedés szerint Kövesi csak ügyészi engedéllyel hagyhatta volna el az országot: emiatt mind Antonio Tajani, az Európai Parlament elnöke, mind Frans Timmermans, az Európai Bizottság első alelnöke aggodalmának adott hangot. A Legfelsőbb Bírói Tanács bírói részlege tegnap kiadott állásfoglalásában az igazságszolgáltatás függetlenségét sértő nyomásgyakorlásnak minősítette és elutasította az európai uniós tisztségviselők Kövesire vonatkozó megszólalását. A tegnapi kormányülésen Viorica Dăncilă miniszterelnök is szóvá tette, hogy a brüsszeli vezetők, akik máskor az igazságszolgáltatás függetlenségének veszélyeztetését kérik számon kormányától, most azt várják tőle, hogy leállítson egy bűnvádi eljárást. Leszögezte: sohasem fog beavatkozni az igazságszolgáltatás munkájába.