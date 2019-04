Horváth Anna védőügyvédje társaságában érkezett fellebbviteli perének utolsó tárgyalására. Sergiu Bogdan elmondta, az eddigi tárgyalásokon a korrupcióellenes ügyészség több bizonyítékáról sikerült kideríteni, hogy manipulálta a Román Hírszerző Szolgálat, ráadásul az első fokú ítélet feltételezéseken alapult. Az ügyvéd szerint a volt alpolgármester felmentése lehet a logikus döntés.

ERDÉLYBE LÁTOGAT május elején Orbán Viktor az európai parlamenti választásokat megelőzően. Erről Kelemen Hunor RMDSZ-elnök nyilatkozott a hvg.hu-nak, miután hétfőn az Európai Néppárt magyar tagszervezeteinek vezetőivel együtt a magyar miniszterelnökkel találkozott Budapesten. Kelemen a portálnak elmondta, a közös kampányról is tárgyaltak Orbán Viktorral, és ennek keretében utazik majd a Fidesz elnöke május elején Erdélybe. „Az RMDSZ-nek biztosan lesznek olyan politikai üzenetei, melyek találkoznak majd a Fideszével” – magyarázta az RMDSZ elnöke. (Maszol/hvg.hu)

KECSKÉRE A KÁPOSZTÁT? Kiválasztották azt a három bírót, akik a Teleorman megyei választási iroda munkájáért felelnek majd a közelgő EP-választásokon, az ő felelősségük lesz biztosítani, hogy minden rendben menjen a teleormani szavazókörzetekben. A feladatra azonban nem sikerült olyan személyeket találni, akiknek ne lenne valamilyen kapcsolatuk Liviu Dragnea SZDP-elnökkel vagy a korrupció miatt elhíresült TelDrum céggel. Gabriela Rotaru férje például az egyik szociáldemokrata jelölt kampányában vállalt munkát. Egy másik hölgy, Violeta Maidanuc pedig azzal vált gyanússá, hogy a teleormani törvényszék bírójaként arról döntött: nincs ok arra, hogy újranyissák a TelDrum ellen a nyomozást. Köztudott, ebben az ügyben az egyik vádlott Liviu Dragnea, aki még megyeitanács-elnökként nagyot kaszált az útépítéssel kapcsolatos közbeszerzési eljárásokon, amint azt az Európai Unió Csalás Elleni Hivatala (OLAF) is megállapította. A választási felügyeletet végző bírókról elviekben sorshúzással döntöttek, az eljárást személyesen Petrică Gudac, a teleormani bíróság elnöke végezte el, akiről a helyi sajtó azt írja, szintén a TelDrum körüli csalások haszonélvezője volt. A választási iroda vezetőtestületének összetétele miatt Aurel Fierăscu, a PLUS politikusa a központi választási irodához nyújtott be fellebbezést, kifogásolva, hogy a bizottság elnökének férje részt vesz az SZDP kampányában, óvását azonban elutasították. (Főtér)