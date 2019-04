Előző írásunk

B. K., Sepsiszentgyörgy. A Kós Károly utca közepén, a hajdani dohánygyár és a textilgyár előtti sétányon a biciklisávot több helyen is keresztülvágták, és bár úgy-ahogy betömték, most az, aki ott jár el – nem szabadidős mozgás, hanem munkába járás céljából –, azon a pár száz méteres szakaszon is többször kénytelen leszállni a nyeregből, ha ép kerékpárral akar célba érni.