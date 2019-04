Fölöslegesek az iskolakörzetek

Sepsiszentgyörgyön és Kézdivásárhelyen tömegével szereztek a szülők ideiglenes lakcímet személyi igazolványukba, hogy abba az iskolába írathassák gyermekeiket, amelyet kiválasztottak, és ne oda, ahová eredetileg tartoznának. Az előkészítő osztályba történő iratkozás első szakasza lezárult, az április 8-ig tartó második időszakban azok a szülők nyújthatnak be kérést, akiknek gyermekeit az egységes informatikai program segítségével eddig még nem írták be egy iskolába sem.

A beiratkozás eddigi eredményeit Kiss Imre megyei főtanfelügyelő ismertette. Elmondta, a meghirdetett 2275 hely 85,67 százaléka telt be, de még számítanak a későn jelentkezőkre, a külföldön dolgozó szülőkre, a biztonság kedvéért a szükségesnél százzal több helyet szoktak kínálni. Tanév elején 2496 gyermek szerepelt az óvodai nagycsoportok nyilvántartásában, de közülük nem mindenki tölti be a hatodik életévet tanévkezdésig vagy december 31-ig, többen csak jövőben kezdik az előkészítő osztályt.

Sepsiszentgyörgyön túljelentkezés volt a Székely Mikó Kollégiumban, de marad az eredetileg meghirdetett három osztály, negyedik jóváhagyását nem tervezik. Az Ady Endre és a Nicolae Colan Általános Iskolába tizenheten, illetve tizennégyen iratkoztak a hagyományos magyar osztályba, a Waldorf-tagozaton huszonhat gyermekkel indul ősztől az előkészítő osztály. A főtanfelügyelő szerint a jövőben át kell gondolniuk, hogy ilyen kevés gyermekkel indokolt-e mindkét iskolában osztályt indítani. Bár eddig a Gödri Ferenc Általános Iskolába is csupán tizenkét gyermeket írattak be, abban a lakónegyedben sok a külföldön dolgozó szülő, akik csak tanévkezdés előtt térnek haza és akkor jelentkeznek. Míg a megyeszékhelyi Mihai Viteazul Főgimnáziumban az ötven helyre csak harmincketten iratkoztak, a Váradi József Általános Iskola román tagozatán huszonhat előkészítőssel kezdenek szeptemberben, a Plugor Sándor Művészeti Líceum román tannyelvű osztályába ellenben csak kilencen jelentkeztek.

Kézdivásárhelyen a Turóczi Mózes Általános Iskolában két osztály helyett csak egyre van jelentkező, a Nagy Mózes Elméleti Líceumban ellenben oly mértékű a túljelentkezés, hogy egy pluszosztályt is jóváhagyott a tanfelügyelőség. Ebben az iskolában a beiratkozott gyermekek szüleinek 68 százaléka ideiglenes lakhelyi igazolással rendelkezik, amelyet köztudottan azért szereztek be, hogy gyermekeiket oda írathassák. A főtanfelügyelő szerint ez a jelenség felborítja a körzeti rendszert, ilyenformán gyakorlatilag a szülők irányítják a beiskolázást, de nincs mit tenni, az ideiglenes igazolás éppen olyan törvényes, mint az állandó lakcím. Ehhez a megoldáshoz folyamodott sok megyeközponti és környékbeli szülő is, akik sebtében beszerzett dokumentumokkal tömegesen íratták gyermekeiket a Mikes Kelemen Elméleti Líceumba, a Székely Mikó Kollégiumba és a Váradi József Általános Iskolába.

Az említett két kézdivásárhelyi iskola esetében pedagógusokat is érint a kialakult helyzet: a Turóczi Mózes-iskolában le kell építeni egy állást, a módszertan szerint az iskola minden tanítójának részt kell vennie az értékelésen, és a legkisebb pontszámot elérő pedagógusnak kell elmennie, a Nagy Mózes Elméleti Líceumba pedig alkalmazni kell még egy tanítót, de ha meghirdetik az állást, azt bárki megpályázhatja.

Kiss Imre elmondta, az állami közoktatásban egyenlő esélyt kell teremteni minden gyermeknek, egy adott iskolán belül nem szabad megengedni, hogy a szülő válasszon tanítót, ezért a jövőben új módszert dolgoznak ki az intézményen belüli elosztásra.