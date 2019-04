Április bolondjai

Az még elfogadható lenne, ha törvényesítik, hogy az április elsején szokásos és általánosan elfogadott megtréfálás, átverés idejét kiterjesszék egész hónapra, ha ugyanakkor megtiltanák, hogy az év többi részében rossz viccekkel etessék és becsapják a jó népet. Az egészben az a szomorú, hogy soha nem lehet tudni, mit kell tréfának és mit szabad komolyan vennünk, mert nem figyelmeztetnek arra, hogy mit gondoljunk valónak és mit szántak rászedésnek. Az idén április elsején a védelmi minisztérium viccelődött azzal, hogy kötelezővé teszik a katonai szolgálatot. Majd másnap Iohannis adott áprilisi ünnepi műsort a parlamentben, ahol a kormányt ostorozta, amit a szociáldemokraták viccnek vehettek, ezért füttyögtettek, az ellenzék komolyan, mert azok meg tapsoltak. Nálunk sokszor van úgy, hogy amit komolyan gondolunk, arról kiderül, hogy csak vicc, és amit viccnek, arról kiderül, azt komolyan gondolták az illetékesek. A kész átverés program állandó.

Azért húzta-nyúzta például a költségvetés beterjesztését a kormány, mert azt akarta, hogy az csak áprilisban kerülhessen alkalmazásra. Most derült ki, hogy az is áprilisi átverés, és a települések lakosonként 200 lejjel kevesebb állami finanszírozást kapnak a beígértnél. A polgármesterek hazugsággal vádolják a kormányt, pedig az csak viccelt, amikor ígért. De az elöljáróknak nincs humorérzékük, ezért nem értik a tréfát. Azt állítják, hogy baj lesz a közszolgáltatásokkal, az iskolák, kórházak fenntartásával.

Mint szavazók mi is beugrunk olyasminek, amit ígérnek nekünk, mert könnyelműen elhisszük, ha azoktól álmaink megvalósulását reméljük. Áprilisi tréfának tekinthetjük, hogy a képviselőház nemrég megszavazta azt a törvénykezdeményezést, amely arra kötelezi a kormányt, hogy négy éven belül megépítse a Moldva–Erdély autópályát. Határozat van, pálya nem lesz. Illetve egy magánvállalkozó máris megépített belőle egyméternyit. Pénzt ígért a kormány az észak-erdélyi autópályára is, mert tudja, hogy abból sem lesz semmi a kétkedden, jobban mondva egy-két (tíz?) eljövendő áprilisig. Arról is régen van már döntés, hogy nyolc regionális kórházunk épül. A végén erről is kiderül, hogy csak amolyan áprilisi becsapás. Az egészségügyi miniszter kórházlátogatásain tapasztaltak alapján néhányat a meglevők közül is be kellene zárni. 2017-ben a Hexi Pharma nevű cég olyan fertőtlenítőszert adott el kórházaknak, amelyek nem rendelkeztek megfelelő baktériumölő képességgel. Az akkori, április elsejéhez méltó átverés olyan jól sikerült, hogy idén márciusban mások ugyanezt megismételték. Több cég forgalmazott gyenge minőségű gombaölő szereket, amelyeket 30 kórházban használtak. A cégek vicces kedvű ügyintézőivel nem sikerült felvenniük a kapcsolatot a minisztériumi ellenőröknek, mert azok jelenleg bújócskát játszanak és a bolondját járatják velük.

A kisebb-nagyobb becsapásoknak az újkori Romániában nagy hagyományai vannak. Mert azt hittük, hogy nem vicc, amikor még az unióba és a NATO-ba készültünk lubickolni, s Románia ígéreteket tett az elkobzott vagyoni javak visszaszolgáltatására, és nagy bőszen hozzá is fogott annak megvalósításához. Aztán mostanra kiderült, hogy csak tréfáltak velünk, mert pü-pü nem járja, visszakérik a babarongyot, és vissza kell adni a már visszaszolgáltatott magán-, egyházi és közösségi ingatlanokat is.

De ha 1918-ban december 1. április elsejére esett volna, akkor könnyedén lehetne arra is rámondani, hogy a Gyulafehérvári Nyilatkozat bizonyos, a kisebbségek jogaira vonatkozó passzusait csak ártatlan áprilisi tréfaként tették bele a szövegbe, és szó se lehet arról, hogy száz év után azokat törvénybe foglalják.