Domokos Ferenc, Esztelnek község polgármestere és Keresztes Elemér társaságában jártuk végig tegnap az esztelneki határt, ahol a vaddisznókondák okoztak hatalmas kárt a gazdáknak. Több helyen úgy néz ki a legelő, mintha felszántották volna, a burgonyaföldeket inkább ne is említsük.

Az esztelneki községháza március 6-i dátummal küldött átiratot a Katrosa Vadászegyesületnek, amelyet kilencven kurtapataki földtulajdonos írt alá, beadványukra azonban tegnapig semmiféle válasz nem érkezett, a vaddisznók pedig éjszakánként tovább túrják a beültetett szántóföldeket és a legelőket. Ugyanezzel a jelenséggel szembesülnek a gazdák az almási határban is, ahol a Fux-Nyires Vadászegyesület gondokságában levő területen, Csomortán és Esztelnek között a vaddisznók mindent kitúrnak, és itt is tönkretették a legelőket.

Esztelnek polgármestere elmondta: az általa vezetett község határában immár öt éve villanypásztorral próbálják megvédeni a termést az egyre nagyobb létszámú vaddisznókondák ellen, de ez csak akkor hozna látványosabb eredményt, ha a szomszédos települések is villanypásztort szerelnének, a kártételt csak összefogással lehetne megfékezni. Azt is megtudtuk, hogy tegnap és e hét végén önkéntesek 2,5 kilométer hosszú­ságban ismét felszerelik a villanypásztort. Az elöljáró azt is elmondta: nem érti, a vadásztársaság miért nem eteti a vaddisznókat, hogy azok ne jöjjenek le a lakott települések határába, ahogy azt sem, hogy az általuk fizetett vadőr miért nem ad le legalább figyelmeztető lövéseket a határban.

A ferences kolostor gyümölcsösében is megfordultunk, ahol van ugyan villanypásztor, és kívülről drótkerítés övezi a kertet, mégis bejárnak a vaddisznók és feltúrták a kertet. Keresztes Elemér az elmondottakhoz még hozzáfűzte: közel egyhektáros területen burgonyát ültetett, amelyet két éjszaka több mint ötven százalékban feltúrtak a vaddisznók. A gazda négyezer lejre vásárolt magburgonyát, amihez még hozzáadódik a műtrágya és a talaj-előkészítés költsége stb. A befektetés hatezer lejébe került, és alig van esély arra, hogy kárpótolja valaki.

Domokos Ferenctől azt is megtudtuk, hogy a tarthatatlan helyzetről tegnap a megyei környezetvédelmi hivatalt és a megyei erdőőrséget is értesítették, és hozzátette, azt szeretné, ha partneri viszony létezne a vadásztársaság és a gazdák között.