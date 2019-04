Szlovákiában petíciót indít és vétót kérve Andrej Kiska államfőhöz fordul a felvidéki Magyar Közösség Pártja (MKP) annak a jogszabálynak a kapcsán, amely nyilvános rendezvényeken csaknem teljesen betiltaná más országok himnuszának eléneklését, így a magyar himnuszét is.

A szlovák törvényhozás március 27-én fogadta el az állami jelképekre vonatkozó törvény módosítását, amely nyilvános rendezvényeken arra az esetre korlátozza más himnuszok eléneklését, amikor a helyszínen jelen van az érintett ország hivatalos küldöttsége. A Bugár Béla vezette Most–Híd vegyes párt képviselőinek többsége által is megszavazott módosítás tartalma tegnap vált szélesebb körben is ismertté, és közfelháborodást váltott ki a felvidéki magyarság körében. A május 15-én hatályba lépő módosítás célja leginkább az, hogy megtiltsák a himnusz­éneklést sportrendezvényeken. A jogszabály az előírások megsértése esetén hétezer euróig terjedő bírságot is lehetővé tesz.

„Harminc évvel a rendszerváltás után jutottunk el oda, hogy törvénnyel megtiltják himnuszunk eléneklését, s ezzel megtiltják identitásunk megélését is” – hangsúlyozta Menyhárt József, az MKP elnöke. A Most–Híd képviselőinek voksaira utalva kiemelte: rendkívüli súlyúnak tartja, hogy a jogszabályt magyar képviselők is megszavazták, ami precedens, hiszen az elmúlt száz évben nem volt példa arra, hogy magyarok által választott magyar képviselők akarják lerombolni a magyar identitást. Az MKP elnöke felsorolta a pozsonyi törvényhozásba magyar szavazatokkal jutott azon képviselők nevét, akik a jogszabályra igennel voksoltak. „Felszólítjuk ezeket az embereket – nem biztos, hogy magyar képviselőként kell őket említeni –, hogy adják vissza képviselői mandátumukat” – mondta Menyhárt József.

Az MKP elnöke bejelentette: felszólítják Andrej Kiska államfőt, hogy ne írja alá a kifogásolt törvényt, juttassa azt vissza a parlamentbe. Hozzátette: a törvény megváltoztatása érdekében petíciót is indítanak. Az MKP által indított aláírásgyűjtés petíciós bizottságának elnöke Berényi József, az MKP volt elnöke, jelenlegi európai parlamenti képviselője. Berényi elmondta: a petíció szövegezése még folyamatban van, de az már biztos, hogy nem az eredeti törvény visszaállítását fogják kérni, hanem annak teljes megváltoztatását.

Őry Péter, az MKP Országos Tanácsának elnöke elmondta: az elfogadott korlátozást folytatásként tekinti, annak a törvénynek a folytatásaként, amely a nemzeti zászlók használatát tiltotta meg a stadionokban. Ez egyértelműen mutatja, hogy a nemzeti szimbólumok használatának lehetőségét kell jogi normával biztosítani – mutatott rá Őry, hozzátéve: a petíciót az újonnan megválasztott – júniusban beiktatandó – államfőnek, Zuzana Čaputovának is figyelmébe ajánlják.

A Most–Híd közleményében elismerték, hogy hibáztak, és azt írták: nem engedik meg, hogy a korlátozás életbe lépjen. „A hibát mielőbb orvosoljuk, a frakcióban pedig levonjuk a személyi konzekvenciákat” – írták.

Az ügyben Világi Oszkár, a legnagyobb felvidéki magyar szurkolótáborral rendelkező és az utóbbi években reneszánszát élő dunaszerdahelyi futballklub, a DAC tulajdonosa is megszólalt. „Ez hibás döntés, amely ódivatú gondolkodás eredménye. A nemzeti öntudatot nem mások rovására kell építeni, mert az nem hatékony út, ha másokat próbálnak korlátozni” – mondotta. Amíg ő a DAC tulajdonosa, lesz magyar himnusz a stadionban – hangoztatta. Hozzátette: a Szlovák Nemzeti Párt korlátozó módosítást beterjesztő képviselőjének, a volt szlovák válogatott labdarúgó Dušan Tittelnek, aki jelenleg a rózsahegyi futballklub sportigazgatója is, inkább azt kellene elérnie, hogy Rózsahegyen elénekeljék a szlovák himnuszt, mert ott ezt a szurkolók nem teszik.