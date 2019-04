Magyar–amerikai katonai megállapodás

Szijjártó Péter az aláírást követően kiemelte: a kétoldalú katonai-védelmi megállapodás megfelelő keret az együttműködés további erősítésére a védelmi ágazatban. Szólt arról is, hogy a NATO megalakulása mellett egy másik évfordulót is ünnepelnek, mégpedig Magyarország, Lengyelország és Csehország húsz évvel ezelőtti csatlakozását az észak-atlanti szövetséghez. Szijjártó Péter a világon valaha is létezett legerősebb és legsikeresebb katonai szövetségnek nevezte a NATO-t. Kiemelte: büszkék arra, hogy ez idő alatt hozzájárulhattak a szövetség sikeréhez olyan megbízható partnerekként, akikre az Egyesült Államok és a NATO is mindig számíthat.

Szijjártó Péter kiemelte: Magyarország azon államok sorába tartozik, amelyek nemcsak beszélnek a terrorizmus elleni küzdelemről, hanem ennek megfelelően cselekednek is. Ezzel összefüggésben emlékeztetett korábbi bejelentésére, miszerint 200 fővel megnövelik a külföldön szolgálatot teljesítő, a terrorizmussal szemben fellépő magyar katonák számát: Budapest 130 új katonát küld Koszovóba, ahol így a magyar kontingens létszáma meghaladja majd az 500-at, illetve 70-nel 180-ra növelik az Afganisztánban állomásozó kontingens létszámát is. Az ázsiai országban így már 1200 magyar katona teljesít majd szolgálatot, hozzájárulva a NATO és más szövetséges missziók feladatának teljesítéséhez.

David B. Cornstein, az Egyesült Államok budapesti nagykövete közleményben fejezte ki elismerését Szijjártó Péternek és a magyar kormánynak a megállapodás aláírása alkalmából.