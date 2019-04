A róka és a sárkánykígyó

Róka koma szomszédságába juhászok költöztek. A juhászokat még tűrte volna a koma, a komondorok azonban már sehogy sem tetszettek neki.

– Nekem itt, úgy látom, letelt az időm – gondolta. – Legjobb lesz, ha elköltözöm más vidékre.

Szedte hát a sátorfáját, és áthurcolkodott arra a dimbes-dombos, borókás tájra, amelyet már régen kiszemelt magának.

Nekiállt hát, hogy lyukat ásson magának. Nem volt nehéz dolga, a laza homok könnyen engedett. Reggeltől délig dolgozott; délben pihent egy keveset, aztán újra munkához látott. Egyszer csak megmozdul alatta a föld, porlik, omlik, szakad; a következő pillanatban a róka valami mélységbe pottyan; ahogy fölnyitja első ijedelme után a szemét, tágas, nagy barlangot lát, s a barlang sarkában egy hétfejű sárkánykígyót.

– Bocsánatot kérek – hebegte a róka –, a világért sem akartam háborgatni uraságodat, merő véletlenségből kerültem ide.

A sárkány azonban csak ült a sarokban, és egy mukkot sem szólt.

– Ha meg nem sértem uraságodat – mondta a róka –, tisztelettel érdeklődném, talán vala­miféle trónterembe jutottam, s uraságod a trónusán ül ott?

– A kincsemen ülök – mondta mogorván a sárkány.

– Ó, az nagyon szép dolog! – felelte a róka. – Igaz, nekem nincs érzékem se kincshez, se aranyhoz; azt sem nagyon tudom, mi hasznát lehet venni, ha egyszer ül rajta az ember.

– Nem azért ülök rajta, hogy hasznát vegyem, hanem hogy legyen – mondta a sárkány.

– És az jó neked, hogy itt ülsz ki tudja, mióta ebben a sötétségben, és ülsz a kincseden ahelyett, hogy odafönt élveznéd a szép napvilágot?

– Nem hagyhatom itt a kincsemet, mert még ellopják – mondta a sárkány.

– Hogy lopnák el, ha egyszer senki sem tud róla? – kérdezte a róka.

A sárkány erre nem felelt, és hallgatott egy darabig a róka is. De látszott, hogy valami még fúrja az oldalát, egy idő múlva meg is kérdezte:

– Még csak azt szeretném tudni, kinek őrzöd a kincsedet.

– Magamnak.

– És soha senkinek nem adsz belőle?

– Nem.

– De legalább magadnak csak veszel néha egy-egy jó falatot rajta?

– Hogy gondolod? – csattant föl a sárkány. – Hiszen akkor elfogy!

A róka a kijárat felé sandított.

– Igaz, hogy nekem nincs hét fejem, mint neked – mondta –, de annyit ezzel az eggyel is tudok, hogy nálad ostobább lény talán nem is él a földön. Itt ülsz a föld alatt, és azt hiszed, te őrzöd a kincset, pedig a kincs őriz rabláncon téged. Hát csak kucorodj itt tovább a sötétben; én inkább élek szegényen, kincs nélkül, de vidáman és szabadon.

Azzal sarkon fordult és magára hagyta a kincsőrző hétfejű sárkányt.