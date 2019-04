Érdekes már csak belegondolni is abba, hogy bizonyos történelmi korok – általában azok, amelyekre legtöbben elborzadva, a vallásosabbak sűrűn keresztet hányva emlékeznek vissza, a feledékenyebbek pedig egyenesen dicsőként emlegetnek fel –, nos, ezek az időszakok szinte mindig kivételes művészgenerációkat szülnek és nevelnek fel.

Az úgymond aranykor, ha ebből a perspektívából figyeljük, pontosan ilyen időszak volt. Ennek a kontraszelekciót dicsőítő, mindent és mindenkit cenzúrázni és uralni akaró rendszernek mégis sikerült egy olyan művésznemzedéket kinevelnie, amelynek tagjaira egyaránt felnéztek kortársaik, majdani tanítványaik, sőt, azok felé, akiknek sikerült a rendszert kijátszva kijuttatni alkotásaikat külföldre – főként nyugatra –, az ottani művészeti körök is elismerően, nem kevésszer csodálattal nyilvánultak meg. Ezen aranygeneráció két eminens képviselőjének igyekszik emléket állítani jelen kiállítás. Két művész pályájának igyekszik egy nagyon tömör keresztmetszetével megemlékezni alkotói életútjukról, amelyek valahol egyszer térben és időben találkoztak, majd ismét szétváltak, hogy ma itt, Sepsiszentgyörgyön az Erdélyi Művészeti Központban egy kis időre újra kéz a kézben, vállvetve csillogtassák meg szerény szülőik pompás, monumentális formákba öntött és szőtt, örök érvényű bölcsességét.

A találkozási tér, Temesvár mindig is picit nyitottabb, nyugatiasabb volt, és ez nem csak földrajzi szempontból volt igaz. Bukaresttől távol szabadabb volt a légkör és az információáramlás. Nem csoda, hogy abban a környezetben értek be igazán képzőművészként, ott találták meg saját alkotói hangjukat és egymást, ott alakították ki és csiszolgatták formanyelvüket a Kolozsvári Ion Andreescu Képzőművészeti Egyetem friss végzőseiként két év különbséggel Temesvárra került Bíró Klára és Jecza Péter.

Fiatalos lendülettel, tenni akarással egy rendkívül inger-gazdag, sok lehetőséget kínáló város hívásának eleget téve, újító gondolatokkal, alapos szakmai felkészültséggel felvértezve érkeztek, és kitartással, következetes munkával lassan igencsak fontos alakítóivá váltak a város szellemi és fizikai arculatának egyaránt. Temesvárt origóként használva, ott gyökeret eresztve és szárnyakat növesztve indultak neki meghódítani a körülöttük lévő szűkebb vagy tágabb világot. Ebben segítségükre volt a hatvanas évek mozgalmas, pezsgő, lüktető légköre. Mondhatni, mindketten új utak nyitogatói lettek, hiszen Bíró-Jecza Klára egy személyben volt a textilművészet formanyelvének kísérletező szellemű megújítója és a textilművészet mint önálló művészeti ág úttörője és meghonosítója a bánsági fővárosban, mivel őelőtte ennek az igencsak munkaigényes műfajnak nem volt sem hagyománya, sem képviselője azon a vidéken. Friss szemléletmódjával, őszinte, egyszerű és tiszta formavilágával pár év leforgása alatt szorgalmas és figyelemre méltó eredményeket elérő kis csapatot sikerült maga köré gyűjtenie.

Amint a jelen tárlaton kiállított munkái is sejtetni engedik, letisztult formavilága grafikai ihletésű, azaz elsődlegesen grafikai jelekből építkezik, azokat terjeszti ki és lényegíti át jelentésüket az általa preferált gyapjúfonál szőttes igencsak precíz, türelemigényes és alapos technikai tudást és jártasságot igénylő, általa a művészeti tökélyre emelt műfajába, anyagába. A leg­elemibb, csontig lecsupaszított, egyszerű mértani formákkal mesterien zsonglőrködve, a tiszta, földszínű árnyalatok és természetes színek meghökkentően széles palettáját felsorakoztatva, monumentális hatású kompozíciói elsősorban az egyszerűségükkel és szerény szűkszavúságuk tiszta gondolatiságával képesek hatni a befogadóra, egyszerre szólítva meg a szívet az anyag érzékeny és mesterien megmunkált felületével, az agyat a kompozícióban ritmusosan egymásnak feszülő ellentétpárosoknak finom egyensúlyával és a végtelenségig leegyszerűsített formavilág jelentésekben gazdag, tömör tisztaságával.

Talán ez az egyszerűség és sallangtól lecsupaszított formákkal való játék az a kapocs, híd vagy terep, ahol e két alkotó egyénisége és munkássága összekapcsolódik. Az kétségtelen: egymásra mint alkotók befolyással bírtak, viszont bizonyos, hogy a közös érdeklődés, világlátás és gondolkodásmód volt az, ami már eleve egymáshoz vonzotta őket. Jecza Péter kimondottan gazdag és termékeny alkotótevékenységének vállalt és vallott célja, vezéreszméje a letisztult egyszerű gondolkodás és a formai pontosság, a tökéletesség. Szerinte ugyanis a letisztult forma csak egyszerűen a térbe helyezve, a maga szerény formanyelvi korlátai ellenére is képes kifejezőerővel hatni. Arányai és azok által a térre gyakorolt hatásával a befogadóban érzelmi reakciót képes kiváltani, még akkor is, ha az történetesen nem jártas a vizuális nyelv boszorkánykonyhájának rejtelmei­ben. Pályájának kezdetén dolgozott fával, kővel is. Az 1978-as velencei biennálén faszobrokkal szerepelt, majd rá egy évre egy bronzalkotással, a Dante világa című kompozíciójával nyerte el a Ravennai Nemzetközi Szobrá­szati Biennálé aranyérmét. A bronzhoz élete végéig hű maradt, függetlenül témától vagy a formai kísérletek, megnyilvánulások jellegétől. Munkássága rendkívül sokrétű és sokszínű, s mivel mindenekelőtt meggyőződéssel hitt abban, hogy a művészetnek mindenféle határokat átívelő ereje van, minden egyes műve ezen belül az egyetemes mondanivaló kifejezésére tett kísérlet.

Egy 1977-es interjújában úgy fogalmazott, hogy szerinte a művészet mindenkihez szól, „de nem egy művész és nem egy irányzat szól mindenkihez, hanem a képzőművészet egésze”. A művészetnek a társadalmi szerepét mindennél előbbre tartotta, és ezért volt annyira fontos számára egy olyan egyszerű, tiszta és átlátható, mindenki számára értelmezhető tömör művészeti nyelv megalkotása – a szobrászat és ezen belül is a monumentális köztéri szobrászat műfajában –, amelynek dekódolása nem igényel különösebb beavatottságot a befogadó részéről, viszont tartalmában sem szenvedne csorbulást a tömörítés miatt, hiszen a műfajra jellemző, különböző formai elemek közti arányok és a formák, felületek játékos ritmusossága képes mélyebb tartalmak kódolására és közvetítésére a vizuális nyelvet értő közönség felé is. Összegzésként hadd idézzem monográfusát, Szekernyés Jánost: „Jecza Péter a tökéletes egységet a kettősség lényegi egybefonódásaként, az ellentétes pólusok, a drámaiság és az életöröm izgalmas, gondolatébresztő kohéziójaként jeleníti meg hatásos szoborkompozícióiban.”

Dimény András

(A tárlat megtekinthető április 19-ig a sepsiszentgyörgyi Erdélyi Művészeti Központban)