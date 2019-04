Díjazták a legjobb rajzolókat

Következő írásunk

Nem csoda, hogy a Csoda... címet adták az idei Kőrösi Csoma Sándor Napokra meghirdetett képzőművészeti pályázatnak: hiszen maga a rendezvény önmagában is egy csoda, de igazából az a legnagyszerűbb, hogy immár harmincadik kiadásához érkezett el. És most már Gazda József személyében nemcsak egyszemélyes mozgatója van a rendezvénynek – bár továbbra is ő a szellemi mindenese –, hanem a kovásznai és megyeszékhelyi kulturális intézmények is felsorakoztak mögé – amit Háromszék folyamatosságában talán legrégibb művelődési rendezvénye meg is érdemel.