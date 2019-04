Következő írásunk

Rendhagyó könyvet mutattak be csütörtök délután a sepsiszentgyörgyi Bod Péter Megyei Könyvtárban. Simó Márton székelyudvarhelyi író, költő, publicista Mi, székelyek és román barátaink című, tavaly november végén megjelent kötetét ismertette román és magyar nyelven, nemcsak azért, mert román ajkú érdeklődők is eljöttek a rendezvényre, hanem mert a kiadvány román nyelven is olvasható.