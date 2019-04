Közmunkával a tiszta temetőért

A feldobolyi köztemető alsó részét a helybéliek már korábban rendbe tették, de a felsőt, az erdővel szomszédos területét továbbra is a bokrok, kisebb fák uralták, szinte lehetetlenné téve a sírhelyek megközelítését. Ezt a dzsungelt irtották, vágták az önkéntesek, újból járhatóvá téve a temetőrészt – mondta el a Kisborosnyóról ingázó lelkész.

A köztemetőben (Feldobolyban van Tegző néven ismert magántemető, illetve a csorgóval szembeni részen egy régi temető is) közel száz sírhely található, az alsó részen lévőket rendben tartják, a hozzátartozók gondoskodnak azokról – fogalmazott a lelkész, aki egy éve teljesít szolgálatot Feldobolyban.

Bacsó László gondnok elmondta, a kivágott bokrokat, fákat sövényt képezve a temetővel szomszédos fenyőerdő szélén rakták le. A gyümölcsfákat gyakran látogatták a medvék, a kószáló vadak a sírokban is kárt tettek, ezért döntöttek a kivágás mellett. Így lényegében csak a tuják, díszfák és díszcserjék maradtak lábon a sírkertben – magyarázta Bacsó. A gondnok elmondta, még maradt munka, főként a Szabó család sírjai fölött kell még takarítani, erre a közeljövőben kerül sor.

Feldoboly elöregedő falu – értékelte Székely Róbert. Tavaly két, idén egy temetésre került sor, ezzel szemben egyetlen születésről sem tud a lelkész, legalábbis keresztelőre nem kérték fel. A reformátusok számára jó hír viszont, hogy tavaly ketten is konfirmáltak.

Ha a falu jövőképe nem is rózsás, a kis egyházközség gondot fordít öröksége megtartására. Már évekkel ezelőtt megkezdték az omlásveszély miatt évtizedek óta használhatatlan templom külső-belső felújításának tervezését, engedélyeztetését, a szükséges pénzalapok megszerzését. Majd a munkát is elkezdhették, minden jel arra mutat, hogy a nyárra megtörténhet a restaurált épület átvétele. Az eseményt ünnepséggel fogják emlékezetessé tenni – jelentette be a lelkész.

A feldobolyi református templom A minősítésű műemlék, ez számos nehézséget gördített a felújítás útjába.