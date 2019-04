A csütörtök esti ünnepségen díjban részesült Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár, Holló László, a Római Katolikus Státus ügyvezető igazgatója, Szabó Ödön képviselő, az RMDSZ oktatási szakpolitikusa, Márton Gyöngyvér, a szülői bizottság elnöke, valamint Székely Szilárd tanár, aki ideiglenesen látta el a tanintézet igazgatói feladatait, amíg Tamási Zsolt korábbi és jelenlegi igazgató nem tölthette be tisztségét.

Tamási Zsolt igazgató elmondta, hagyományt szeretnének teremteni a Rákóczi-díj-átadásból. Megjegyezte, II. Rákóczi Ferencet, az iskola névadóját 1707-ben április ötödikén iktatták be Erdély fejedelmi tisztségébe, így ez a nap az iskola ünnepe is. Az ünnep előestéjén azoknak adnak Rákóczi-díjat, akiknek létét, fennmaradását köszönheti az intézmény.

A díjátadó után Potápi Árpád János elmondta, a családok és a nemzet életében is van egy-egy olyan nehéz időszak, ami össze­fogásra sarkall. A marosvásárhelyi Római Katolikus Gimná­zium megszüntetése majd újra­indítása nemcsak Marosvásárhelynek, hanem az egész magyarságnak az egyik fontos ügye volt, olyan általános emberi jogi kérdéseket is felvetett, amelyek román támogatókat is vonzottak.