Partiumi támogatás

Csűry István az esemény alkalmából szervezett sajtótájékoztatón elmondta: a partiumi református magyarságra is nyomás hárul identitása miatt, ezért át tudja érezni az üldözöttek sorsát. Kitért arra is, hogy németországi püspök társai vonták kérdőre, miért támogatja a magyar kormányt, és a hívek körében is kezdetben értetlenség fogadta az adománygyűjtést, mert az emberek azt gondolták, hogy a migráció támogatásához kér segítséget az egyház. Végül aztán sikerült eloszlatni az értetlenséget.

Azbej Tristan elmondta, a Partiumban gyűjtött összeg – az adományozó szándékának megfelelően – azt a célt fogja szolgálni, hogy a Szíriából elüldözött, jelenleg menekülttáborokban élő keresztények visszaköltözhessenek szülőföldjükre. Hozzátette, az általa vezetett államtitkárság mindig megkérdezi az üldözött keresztényeket, hogy miben segítheti őket, és legtöbbször a szülőföldjükre való vissza­téréshez kérnek segítséget, hiszen ott szeretnének továbbra is élni, ahonnan az Iszlám Állam vagy más dzsihádista szervezetek elüldözték őket.