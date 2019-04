Röviden

ÁRAMSZÜNET. Ozsdolán keddtől péntekig naponta 8–16 óráig szünetel az áramszolgáltatás.

IVÓVÍZ. A Közüzemek Rt. tájékoztatja a fogyasztókat, hogy Árkoson (beleértve a Kossuth Lajos negyedet is) kedden 8–15 óráig javítási munkálatok miatt felfüggeszti az ivóvíz-szolgáltatást. A munkálatok befejezése után a szolgáltatott ivóvíz zavaros lehet.

LELKI SEGÉLY TELEFONON. Sepsiszentgyörgyről is hívható az erdélyi telefonos és internetes lelkisegély-szolgálat, amelynek szakembereihez hétköznap 19–23 óráig fordulhatnak a 0754 800 808-as normál díjas telefonszámon. A névtelenül igénybe vehető szolgáltatás online is működik, az internetes tanácsadás a hallgatlak.lelkisegely@gmail.com címen érhető el.

INGYENES MEGHALLGATÁS. Szerdán 10 órától a Kovászna megyei prefektúra épületében meghallgatást tart a nép ügyvédje, Cătălina Dinu brassói területi szakértő. Az ombudsmanhoz magyarul is lehet fordulni, a szolgáltatás ingyenes.

KÉZIMUNKAKÖR. A Háromszéki Fürge Ujjak Kézimunkakörbe a sepsiszentgyörgyi Kónya Ádám Művelődési Ház Pinceklubjában ma 16 órától várnak minden kézimunkázni (kötni, horgolni, hímezni stb.) szerető fiatalt és időset.

MOZGÁSMŰVÉSZET. Sepsiszentgyörgyön a Live-Art Alapítvány Olt utca 1. szám alatti táncstúdiójában ma és szerdán 17.30-tól balett és kortárs tánc diákoknak, 19 órától kezdő társaságitánc-tanfolyam felnőtteknek. Telefon: 0722 233 774.

TORNA. Az Ida Aerobik mai programja a sepsiszentgyörgyi uszodában: 8 órától aerobik felnőtteknek, 9 órától aerobik nyugdíjasoknak, 17 órától aerobiktánc óvodásoknak Kelemen Szende vezetésével, 19 órától aerobik felnőtteknek, 20 órától aerobik férfiaknak. Telefon: 0722 243 234.

MÉRÉS. A Kovászna Megyei Vöröskereszt minden hétfőn 16–18 óráig vérnyomás-, vércukor- és koleszterinszint-mérést végez a kovásznai művelődési ház épületében. Érdeklődni a 0742 391 320-as telefonon lehet.

LOMTALANÍTÁS ÉS ÜVEGGYŰJTÉS. Ma 13 órától Hidvégen és Nyáraspatakon, kedden Bölönben és Bölönpatakon a háztartásban feleslegessé vált elektromos és elektronikai eszközöket, használt bútorokat, emellett szelektív hulladékot gyűjt a Tega. 5 kg leadott üvegért cserébe 0,5 liter Igazi Csíki Sört adnak (síküveget nem fogadnak el).

PROGRAMVÁLTOZÁS. A sepsiszentgyörgyi Bod Péter Megyei Könyvtár olvasóterme kedden és szerdán belső szakmai program lebonyolítása miatt zárva tart.

Színház

TAMÁSI ÁRON SZÍNHÁZ. A sepsiszentgyörgyi magyar színház e heti előadásai: április 9-én, kedden, 11-én, csütörtökön, 12-én, pénteken és 13-án, szombaton 19 órától a nagyteremben Maria Wojtyszko: Sam, avagy felkészülés a családi életre (rendező: Bocsárdi László); április 10-én, szerdán 19 órától a kamarateremben Rajtam maradt télikabát – Cseh Tamás-előadóest; április 14-én, vasárnap 19 órától a kamarateremben Henrik Ibsen: A társadalom támaszai (rendező: Botos Bálint).

Bábszínház

Április 9-én, kedden 10 és 12 órától az M. M. Pódium Színház a Furulyás Palkó című interaktív bábjátékot játssza Kézdivásárhelyen a Vigadó Művelődési Ház nagytermében. Jegyár: 7 lej.

Zene

CANTO HANGVERSENY. Ma 19 órától rendkívüli canto hangversenyre kerül sor az Árkosi Kulturális Központban (Sepsiszentgyörgy, Bástya-ház, Olt utca 6. szám). Fellépnek a sepsiszentgyörgyi Plugor Sándor Művészeti Líceum énekszakos tanárai: Sebestyén-Lázár Enikő, Babos Margit, Mihály Imola, Székely Kitti Fruzsina és Oláh-Badi Alpár. Zongorán kísér: Kőmíves-Bokor Zsuzsa és Opra Balázs József. Műsoron: Offenbach, Strauss, Mozart, Puccini, Erkel, Bizet, Grieg, Verdi és más szerzők népszerű dalai, operaáriái, duettjei. A belépőjegy ára 10 lej.

Tánc

A HÁROMSZÉK TÁNCEGYÜTTES Mundruc című táncszínházi előadását április 9-én, kedden 19 órától, április 12-én, pénteken pedig 13 órától játssza Sepsiszentgyörgyön a Háromszék Táncstúdióban. Rendező: Könczei Árpád.

SEPSISZENTGYÖRGYÖN A KÖZÉP-EURÓPA TÁNCSZÍNHÁZ. Az M Studio meghívására két előadással érkezik Sepsiszentgyörgyre április 14–15-én Magyarország legrégebbi, jelenleg is egyik leginnovatívabb táncszínháza. A Közép-Európa Táncszínház április 14-én, vasárnap 19 órától a Mészáros Máté rendezésében készült InsoundOut című produkciót, április 15-én, hétfőn 19 órától az Eryk Makohon által rendezett Poly című előadást játssza a Háromszék Táncstúdióban. Az előadásokra érvényesek a Tamási Áron Színház bérletei, jegyek elővételben a központi jegyirodában és a biletmaster.ro oldalon kaphatók.

Mozi

A sepsiszentgyörgyi Művész moziban KEDDEN: 16.30-tól Dumbó – amerikai családi film, fantasy, román felirattal; 16.45-től A királynő kutyája – belga animációs film, magyarul beszélő; 18.30-tól Shazam! – amerikai akció, fantasy, kalandfilm, román felirattal; 18.45-től A művészet templomai: Leonardo da Vinci – A lángelme Milánóban – olasz ismeretterjesztő film, magyar felirattal; 20.30-tól Bazi nagy francia lagzik 2. – francia vígjáték, román felirattal; 21 órától Túltolva – svájci–angol–francia–amerikai vígjáték, magyarul beszélő. SZERDÁN: 16.30-tól Tea kabalák – kínai animációs film, románul beszélő; 16.45-től A királynő kutyája – belga animációs film, magyarul beszélő; 18.30-tól Kafarnaum – A remény útja – libanoni–amerikai dráma, magyar felirattal és Marvel kapitány – amerikai sci-fi, kaland, akciófilm, román felirattal; 20.45-től Az ember, aki megölte Don Quijote-t – spanyol–francia–angol kalandfilm, román felirattal; 21 órától Az átkelés madarai – kolumbiai–dán–mexikói dráma, román felirattal. CSÜTÖRTÖKÖN: 16.30-tól Így neveld a sárkányodat 3. – amerikai animációs családi film, magyarul beszélő és A királynő kutyája – belga animációs film, románul beszélő; 18.30-tól Zöld könyv – Útmutató az élethez – amerikai életrajzi dráma; 18.45-től Csak a baj van veled! – francia krimi-vígjáték; 20.45 -től Ne érints meg! – román–német–cseh–bolgár–francia dráma; 21 órától Túltolva – svájci–angol–francia–amerikai vígjáték.

Tortoma Önképzőkör

Április 9-én, kedden 19 órától a baróti Erdővidék Múzeuma Kászoni Gáspár Termében a magyar költészet napja (április 11.) alkalmából Ablakokat nyitogatva, szárnyvonalon utazva... címmel beszélgetésre kerül sor Czilli Aranka magyartanár, költő (Kovászna) és Fekete Vince József Attila-díjas költő, szerkesztő (Kézdivásárhely) részvételével. A szerzők közelmúltban megjelent köteteit a helyszínen meg lehet vásárolni, illetve dedikáltatni. Házigazda: Demeter Zoltán művelődésszervező.

Mozgókönyvtár

Házhoz visszük az olvasnivalót! címmel hirdetett mozgókönyvtári programot a sepsiszentgyörgyi Bod Péter Megyei Könyvtár. Betegek, mozgásukban korlátozott személyek, idősek jelentkezését várják a 0267 351 609-es telefonszámon. A könyvtárosok előzetes egyeztetés alapján juttatják el az igénylők otthonába az általuk választott könyveket.

Hitvilág

IMÁDSÁGGAL AZ IGAZSÁGÉRT. Kézdivásárhelyen a Gábor Áron-téren ma 19 órától Beke Istvánért és Szőcs Zoltánért, a székelyföldi terrorvád áldozataiért imádkoznak és gyertyát gyújtanak.

Rádió

A MÁRIA RÁDIÓ mai adása: 14.45-től Görgényi Tünde műsorvezető fogadja az imaszándékokat; 15 órától irgalmasság rózsafüzére; 15.20-tól zenés köszöntő; 15.55-től és 18.30-től műsorismertető; 17 órától szentmise Kaplonyból; 18.20-től A hét plébániája; 18.40-től zsolozsma – esti dicséret; 19 órától szentmise Kaplonyból; 21.15-től a béke rózsafüzére; 22 órától zsolozsma – kompletórium. Honlap: mariaradio.ro.

Képernyő

RTV1. Ma 15 órától magyar adás: Heti krónika – a legfontosabb hírek háttérrovata. n Mindig énekeltem – Györfi Erzsébet, a Barozda együttes énekese, az erdélyi táncházasok Erzsikéje. Énekel népdalokat, régi zenét, fellép kórusokkal, együttesekkel. Élt Németországban, de visszatelepült Csíkszeredába. Kevésbé látványos, de fontos tevékenysége az oktatás, olyan fiatalokat tanítani, nevelni, akik tovább viszik a múltból hozott vagy újratanult dalainkat, hagyományainkat. n A marosszentgyörgyi műemlék templom – Székelyföld legrégebbi templomai az egykori Marosszék és Udvarhelyszék területén találhatók.

Ügyelet

Sepsiszentgyörgyön ma 20–8 óráig a Sport utca 11-es szám alatti 4-es Galenus (telefon: 067 800 011, éjszaka csak a sürgősségi recepteket adják ki); Kézdivásárhelyen a Molnár Józsiás utcai Szent Anna (0267 360 015) gyógyszertár teljesít szolgálatot.