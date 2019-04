Kastélyséta Szentkatolnán és Zabolán

A Mikes családot gróf Mikes Zsigmond, az uzoni Béldi–Mikes-kastély tulajdonosa, az egyesület elnöke és Roy Chowdhury Gergely, gróf Mikes Katalin nagyobbik fia képviselte, valamint egykori nemesek és földbirtokosok leszármazottjai is jelen voltak. A kastélylátogatás előtt a Háromszéki Kúriák és Kastélyok Egyesülete a zabolai „négyháznál”, a Cseh Ferenc tulajdonában levő neobarokk kúriában megtartotta zártkörű közgyűlését kéttucatnyi résztvevővel. Többek között további tagok felvételéről szavaztak, s ezáltal húszra nőtt az egyesület tagjainak száma.

A nagyszámú érdeklődőt a felújítás alatt álló Sinkovits-kastély udvarán a tulajdonos Cseh Ferenc gelencei vállalkozó köszöntötte, ő ismertette dióhéjban a műemlék és a melléképületek – az 1848-ban épített egykori lakóház, az 1901-ben épült istálló és malom, az 1903-as víztorony – történetét, majd átadta a szót gróf Mikes Zsigmondnak, aki köszönetét fejezte ki a házigazdának, hogy lehetővé tette a kastély látogatását. Ezt követően a vendégek megtekintették az 1901-ben épített lóistállót és a kastélyt, majd az egykori ebédlőben, a kastély legnagyobb helyiségében Várallyay Réka művészettörténész vetített képes előadás keretében mutatta be az 1649-ből származó műemléket. A szakember időutazásra hívta a jelenlevőket, hangsúlyozva, hogy az épület értékesebb, mint eddig gondolták.

A kastély eredetileg a zabolai Basa családé volt – Basa Tamás királybíró építette –, majd a 19. század közepéig az ozsdolai Kún család birtokolta, később a gróf Klébersberg család tulajdonába került, tőlük a Magyarországon, Nógrád megyében született és Kézdivásárhelyre letelepedett dr. Sinkovits Ignác katonaorvos és felesége, Cseh Polixénia vásárolta meg 1820-ban. Három gyermekük – egy lány, Katinka és két fiú, Ottó és Aurél – született. Dr. Sinkovits Ignác 1900-ban hunyt el. Ezután Sinkovits Ottó és felesége, aranyospolyáni Csiszár Emília vette birtokba a kastélyt, akkor történtek a nagyméretű korszerűsítések, fejlesztések, ahol mintagazdaságot hoztak létre.

Várallyay Réka az egykori ebédlő neoreneszánsz stílusú díszítésű mennyezetét is bemutatta, külön szólva Sinkovits Ottó és felesége monogramjáról. Ezután Damokos Csaba sepsiszentgyörgyi képzőművész, formatervező a tizennégy évvel ezelőtt Cseh Ferenc felkérésére az általa készített kastély- és birtokfelújítási 3D-s látványterveket mutatta be. A látogatás végén és annak emlékére az egyesület vezetősége a Háromszéki Közösségi Alapítvány által adományozott piros belű körtefacsemetét ültetett el a kastélykertben, a Cseh család pedig kürtőskaláccsal és ásványvízzel kínálta meg a nagyszámú vendégsereget.

A szombati látogatás következő állomása a zabolai Mikes-birtok volt, ahol a Luxus-Istálló rendezvénytermében házigazdaként Roy Chowdhury Gergely köszöntötte a megjelenteket, és ismertette a kastély és a birtok jelenlegi helyzetét, tevékenységeit, milyen létesítményeket hoztak létre és mik a terveik. Előadásában fotókon mutatta be a korabeli és az új épületeket, valamint a dendrológiai parkot. Ezután Várallyay Réka művészettörténész a Mikes-kastélyról és a hozzá hasonló kastélyokról tartott történelmi-művészettörténeti ismertetőt. Előadása közben elénekelt egy Apor Péter által kottába foglalt korabeli reneszánsz dalt is. Végezetül gróf Mikes Zsigmond felolvasta Tüdős S. Kinga művészettörténész, az Acta Siculica 2008-as kiadásában megjelent, Csíksomlyói végtisztesség: a székelyek generálisa, I. Mikes Kelemen végrendelete és temetése (1685–1687) c. anekdotikus írását. Az előadások után a Mikes család terített asztalhoz hívta a résztvevőket és ebéddel kínálták meg őket.

Ebéd után Várallyay Réka és Lengyel Melinda, a birtok vendéglátó menedzsere vezetésével körsétát tettek, melyen egyenként mutatták be a birtokon levő épületeket és azok történetét. A befejező mozzanat a Háromszéki Közösségi Alapítvány által adományozott őshonos körtefa elültetése volt, amely majd emlékfaként emlékeztet az egyesület zabolai rendezvényére.

A rendezvény védnöke Vargha Mihály szobrász, a Székely Nemzeti Múzeum igazgatója volt. Az egyesület következő kastélysétájára szeptember 6-án Dálnokon kerül sor, ahol az ottani kúriákat látogatják meg.