Rossz minta ez, államelnök úr!

Hogy ez mennyire igaz, azt nem csupán a legutóbbi sírgyalázás bizonyítja, hanem az a gorombaság is, ahogy Aurelian Bădulescu, Bukarest alpolgármestere a romániai antiszemitizmust figyelemmel kísérő szervezet elnökének levelére válaszolt. Maximilian Marco Katz ugyanis elégedetlenségét fejezte ki amiatt, hogy – milyen ismerős tempó ez nekünk, magyaroknak – a főváros vezetősége akadályozza a holokausztmúzeum létrehozását, de szobrot kíván emelni a zsidóellenes intézkedéseket elrendelő Ion Antonescu marsallnak. Már egy ilyen szervezet léte is mutatja, hogy milyen „modellértékű” nálunk a kisebbségekhez való viszonyulás, és semmit nem szépít a dolgokon, hogy nyilatkozataiban a legtöbb politikus és közéleti szereplő elutasítja a gyűlöletbeszédet. A tények mást mutatnak, a román nacionalizmus, a kirekesztés, az elnyomás erősödését tapasztalhatja minden nap a nem többségi állampolgár, az illetékes hatóságok teljes közönye, sőt, bátorító hallgatása mellett. Csak az Asztalos Csaba által vezetett Országos Diszkriminációellenes Tanács lép fel az uszítás ellen, ezek a bírságok azonban nem elriasztó erejűek, az érintettek mellényzsebből kifizetik, és újult erővel folytatják, hol burkoltan, hol egész nyíltan, a tévécsatornákon, a stadionokban, az állami hivatalokban, még az akadémián is.

Ezt azonban már nem látszik észrevenni Klaus Iohannisnak (sem), aki ugyanúgy tetszéssel emlegeti Románia mintaértékű kisebbségi politikáját, mint a néhai szélsőséges Corneliu Vadim Tudor (akinek ijesztően sok szellemi örököse van). Közben pedig maga az államfő az, aki nem csupán szemet huny más kisebbségek – kirívóan a romániai magyarság – folyamatosan szaporodó sérelmei fölött, hanem a kilencvenes években nehezen kivívott, alig alkalmazott jogainkat is megtámadta az alkotmánybíróságon. Az ellen sem lépett fel, hogy saját pártja – a most Ludovic Orban által vezetett Nemzeti Liberális Párt – inkább nacionalista, mint liberális elveket követ és gyakorol. Ez is idegengyűlölet, elnök úr, és nem válik dicsőségére, hogy különböző mércével közelít a különböző kisebbségekhez. Hitelesebb lenne, ha a focimeccseken vagy a román akadémián megnyilvánuló magyarellenesség, a Dan Tanasă-perek vagy a magyar emlékművek meggyalázása ellen is fellépne.

Ám amíg a temetőrombolók és az anyanyelv-használat ellenzői is szabadon garázdálkodhatnak, addig csak olyan mintát sző Románia, amit csak elrettentésként lehetne mutogatni.