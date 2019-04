Kelemen Hunort kitiltották Ukrajnából

Másfél évre kitiltották Ukrajnából Kelemen Hunort, az RMDSZ elnökét – adta hírül a politikus közösségi oldalán azt követően, hogy szombaton nem engedték be az országba. Oleksandr Bankov, Ukrajna bukaresti nagykövete szerint Kelemen Hunort már 2017-ben kitiltották Ukrajnából, és beutazását nem először akadályozták meg szombaton. Az RMDSZ elnöke szerint Bankov ez utóbbi állítása nem felel meg a valóságnak.

Az RMDSZ elnöke Ungvárra szeretett volna eljutni a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség megalapításának harmincadik évfordulójára. Román diplomata útlevéllel a Záhony–Csap határátkelőn szeretett volna belépni Ukrajnába, azonban egyórás várakozás és ellenőrzés után közölték vele, hogy a két társa folytathatja az utat, neki azonban vissza kell fordulnia. Magyarázatot nem adtak a belépése megtagadására. Bepecsételték az útlevelébe, hogy 2020. október 13-ig nem mehet be Ukrajnába. Kelemen Hunor azonnal tájékoztatta Románia külügyminiszterét a történtekről.

Ukrajna bukaresti nagykövete szerint Kelemen Hunort már 2017-ben kitiltották Ukrajnából, és beutazását az országba nem először akadályozták meg szombaton. Oleksandr Bankov szerint „kellemetlen, de természetes” helyzet, hogy Kelemen Hunort nem engedték be Ukrajna területére. Azt állította: az RMDSZ elnöke már 2017. november 3-a óta nem utazhat be Ukrajnába, és az ukrán hatóságok döntésével a magyar politikus is tisztában volt.

A nagykövet szerint ugyanis azóta Kelemen Hunor megpróbált már magyar útlevéllel belépni Ukrajnába, és akkor is elutasították.

A mostani esetről a külképviselet vezetője elismerte, hogy a kitiltásról szóló – Kelemen Hunornak is kézbesített és általa aláírt – határozat nem tartalmaz indoklást, de Bankov szerint ez megszokott gyakorlat az európai országokban. Hozzátette: további magyarázatokkal is szolgál Kelemen Hunornak, ha személyesen felkeresi.

Kelemen Hunor szerint a bukaresti ukrán nagykövet valótlanságot állít, amikor azt mondja róla, hogy korábban magyar útlevéllel próbált belépni Ukrajnába. Az elmúlt húsz évben nem voltam Ukrajnában, és soha nem használtam magyar útlevelet. Én be tudom mutatni a mai incidens dokumentumait. Arra kérem a bukaresti ukrán nagykövetet, Oleksandr Bankov urat, hogy ő is mutassa be az állítólagos korábbi beutazásomat megtiltó hasonló dokumentumokat – reagált közösségi oldalán Kelemen Hunor a külképviseleti vezető állítására.

Magyarország elfogadhatatlannak tekinti Kelemen Hunor RMDSZ-elnök kitiltását Ukrajnából, ezért Ukrajna budapesti nagykövetét mára berendelték a külügyminisztériumba – közölte Menczer Tamás, a Külgazdasági és Külügyminisztérium államtitkára.