Befejezik a József Attila utcát

A biztonságos közlekedés érdekében két új körforgalmat is épít Sepsiszentgyörgy önkormányzata a város Csíkszereda felőli kijáratánál: egyet a Sepsi Aréna, egyet pedig az új focipálya-komplexum előtt. Így könnyebb és veszélytelenebb lesz be- és kihajtani is – közölte Tóth-Birtan Csaba alpolgármester azon a rendkívüli tanácsülésen, amelyen az övezeti városrendezési tervet fogadták el.