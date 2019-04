– Már több mint egy hete, hogy a Sepsi-SIC negyedszer ünnepelhetett Román Kupa-győzelmet. A Szatmárnémeti VSK elleni döntő izgalmasra sikerült. Hogyan élte meg, amikor az ellenfél három negyeden keresztül vezetett?

– A mérkőzés tényleg tartogatott izgalmakat, és öröm volt a Sepsi Arénában játszani. A döntő talán olyan volt, mint amilyet a szurkolók szerettek volna, tele érzelemmel, örömmel és szórakozással, a végén pedig győzelemmel és ünnepléssel. A meccs közben arra gondoltam, hogyan tudnánk a lehető legjobban játszani, arra koncentráltam, hogy a támadójátékunk hatékonyabb legyen. Elégedett voltam a hozzáállásunkkal és a védelemben mutatott teljesítményünkkel. Tudtam, ha harcolunk, megtaláljuk a módját, hogy a kritikus pillanatokban pontot szerezzünk kihasználva az adottságunkat támadásban, és a végén győzzünk. Élveztem a játékot, és boldog vagyok, hogy a csapat képes volt fejlődni a finálé alatt. Megérdemeltük a győzelmet, minden erőnkkel a játékra összpontosítottunk, arra koncentráltunk, hogy a tervünket védekezésben végrehajtsuk, és nyugodtak maradtunk, amikor a legfontosabb volt.

– A szurkolók a döntőben is fantasztikusak voltak, minden pillanatban biztatták a csapatot. Ezúttal is ők voltak a hatodik játékos, nélkülük nehezebb lett volna megnyerni a kupát.

– Teljes mértékben egyetértek, erre a hangulatra vártunk egész idényben. Az emberek eljárnak a meccsekre, mi pedig szinte minden mérkőzést megnyertünk, és mintha a levegőben lett volna, hogy szükségünk van egy olyan összecsapásra, amelyen ez a kiváló hangulat ismét visszatérhet az Arénába. El kell mondanom, az alapszakaszban nyújtott teljesítményünket figyelembe véve megérdemeltük, hogy a szurkolók a nehezebb pillanatokban is mellettünk legyenek. Ők felismerték, amikor szükségünk volt rájuk, és áttoltak a célegyenesen.

– A kupadöntő után nem maradt sok idejük pihenni, hiszen megkezdődött a rájátszás, a hétvégén a zöld-fehéreknek a negyeddöntőben kellett pályára lépniük a Nagyváradi MSC ellen. Ebben az idényben a párharcokat három győzelemig játsszák. Hogyan látja az erőviszonyokat?

– Ebben a szezonban a negyeddöntőben, az elődöntőben és a döntőben is három győzelemmel juthatnak tovább a csapatok. Nem szeretném a többi párharc végkimenetelét megjósolni, mert csak a saját csapatunkra, teljesítményünkre akarok koncentrálni, és hogy a játékosok készen álljanak minden mérkőzésre. Az alapszakaszban harcoltunk, hogy a rájátszásban a hazai pálya előnyét élvezhessük, mert tudtuk, hogy ez nagyon fontos lehet. Mindezek ellenére emlékeztetni szeretnék mindenkit, hogy ebben a bajnokságban mindössze egyetlen találkozót veszítettünk, vagyis idegenben is képesek vagyunk folyamatosan győzni, még az Európa Kupában is szoros meccseket játszottunk vendégként. Örülök, hogy egy teljesen új csapattal nyolc hónap kemény munka után elértünk arra a szintre, amikor megmutathatjuk, mit tanultunk és mire vagyunk képesek. Hiszem, hogy mi vagyunk a legjobban felkészült csapat ebben a hosszú szezonban, és bízom abban, megvan bennünk a potenciál, hogy végigvigyük, amit elterveztünk.

– A pénteki és vasárnap negyeddöntőbeli sikerrel vezetőedzőként 150 győzelmet tudhat maga mögött a női kosárlabda Nemzeti Ligában. Összesen 175 mérkőzésen irányította a csapatot az élvonalbeli bajnokságban. Időközben négy kupagyőzelmet és három bajnoki címet is begyűjtött.

– Azt tudom, hogy rengeteg munka van az elért eredmények mögött, a győzelmek számát nem jegyeztem, viszont el kell ismernem, hogy ez egy elég jó rekord. Ami igazán számít, az a bajnoki címek és a kupagyőzelmek, emlékszem a rengeteg áldozatra és munkára, amely a végén mindig kifizetődött. Nem felejtem el egyetlen játékosomat és a segédedzőket sem, akik a Sepsi-SIC csapatát családjuknak tekintették, emlékszem minden egyes erőfeszítésükre, amit a klubért tettek. A múltban is voltak, és most is hozzájárulnak a játékosok a rekordok eléréséhez. Ki kell emelnem Annemarie Gödri-Părău személyét, aki már ötödik idényét tölti velem a klubnál. A játékosok nélkül lehetetlen lett volna elérni ezt a 150 győzelmet. Hozzá kell tennem, hogy dolgoznunk kell és folyamatosan koncentráltnak kell lennünk, mindennap tanulnunk kell, mert a profi sportban csak ma van, nincs múlt, mindig jól kell dolgozni ahhoz, hogy készen állj a kihívásokra. Ez a siker kulcsa, és biztos vagyok benne, hogy a klub, a vezetőség nem kíván megelégedni a már meglévő eredményekkel. Többet akarunk, jó terveink vannak a jövőre, és biztos vagyok benne, hogy tovább harcolunk a következő győzelmekért.

– Ioana Ghizilă már egy hónapja lesérült, a hiányát a csapat is megérezte, viszont a másik két tehetséges kosárlabdázó, Demeter Nóra és Kovács Renáta kiváló munkát végeztek. A Sepsi-SIC a fiatal játékosok tekintetében jobban áll, mint a többi együttes, mivel az említett két játékos az igazán szoros pillanatokban is bevethető.

– Tény, hogy Ghizilă nélkül nehezebb, azonban el kell fogadnunk, hogy számára véget ért a szezon. A két fiatal játékosunk, Nóra és Renáta megértették, számukra ez előrelépési lehetőség, ők pedig a lehető legjobban próbálnak élni az eséllyel. Nagyon örülök nekik és a klubnak is, hiszen már az idény elején rengeteget dolgoztak, a rendszerünk fontos részei, és készen álltak, amikor megmutathatták, hogy mire képesek. Remélem, a lelkesedésük megmarad a szezon végéig, és még tovább is. A fiatal kosárlabdázók mellett meg kell említenem a belföldi játékosok teljesítményét is, mivel a feladatukat jól véghezvitték, ez pedig nagy pluszt jelent nekünk. Az elmúlt pár hétben vízumproblémák miatt hiányzott Kristina Topuzović, ám visszatért a csapathoz, a negyeddöntő mindkét mérkőzésén játszott, úgy gondolom, vele erősebbek vagyunk, és készen állunk az újabb kihívásokra.

– A pontvadászatban eddig mind­össze egyszer maradtak alul. A kupacímvédés után a csapat egyértelmű célja, hogy a negyedik bajnoki címét is behúzza. Elérhető a kitűzött cél újabb vereség nélkül?

– A célunk már az idény elején az volt, hogy mérkőzésről mérkőzésre haladjunk, amilyen messze csak tudunk. A sérülések, a két büntetőpont levonása ellenére, folyamatosan arra gondoltunk, hogy bajnokok legyünk, bármennyire is nehéz legyen ezt megvalósítani. Az új játékosokat is sikeresen beépítettük az eddig is jól működő rendszerünkbe. Nem gondolunk arra, hogy vereség nélkül nyerjünk bajnokságot, egyszerűen csak szeretnénk a kezünkben látni a trófeát. Tisztában vagyunk vele, hogy a bajnoki cím érdekében mindent jól kell végrehajtani, mi pedig jó úton haladunk. A célunk elérése érdekében szükségünk van a szurkolókra, kosárlabda-kedvelőkre minden mérkőzésen. A játékosok is igénylik a pozitív energiákat, és annyit ígérhetünk, minden tőlünk telhetőt megteszünk azért, hogy a végén boldoggá tegyük őket. Örülök, mert magasra tettük a lécet, és nem számít, mennyire nehéz az utazás, mindig találunk arra megoldást, hogy motiváltak és versenyképesek legyünk. Ez a bizonyíték arra, jó úton haladunk.