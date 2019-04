A vizsgálati fogság idejére létrehozott központban többek között televízió, légkondicionáló berendezés és fitneszgép is található. Kicserélték az elektromos huzalokat, a vízvezetékcsöveket, a világítást, a televíziók jelosztó rendszerét és a hangfalrendszert. Kibővítették a belső tereket, kicserélték a zuhanyzófülkéket, a csapokat, a vécécsészéket, ugyanakkor tükröket és ventilátorokat helyeztek el a mosdókban. A külső ablakokat is kicserélték, hogy kellő mennyiségű természetes fény és friss levegő áramoljon be. A 30 férőhelyes fogházban összesen 15 szoba található, az épületben klubhelyiség, orvosi rendelő és intimszoba is helyet kapott (ahol a rabok nemi életet élhetnek). Két, pihenőövezetekkel is rendelkező udvar is tartozik az intézményhez, ahol a rabok sétálhatnak vagy az itt elhelyezett fitneszgépek segítségével tornázhatnak. (Főtér)

ÚJ AUTÓ CRAIOVÁRÓL. A Ford Puma lesz a második modell, amelyet az amerikai járműgyártó romániai üzemében fognak összeszerelni – erősítette meg hivatalosan a vállalat. A Craiován gyártott új modellt – amely az Európában eladott Fordok több mint 20 százalékát képező SUV kategóriába tartozik – év végén kezdik el értékesíteni. A Ford tavaly novemberben kezdte el a felvételi eljárást további 1700 dolgozó alkalmazása érdekében, így a munkavállalók száma a craiovai gyárban 4400-ról 5900-ra emelkedik. A Ford 2008 óta van jelen Romániában, ahol összesen 1,5 milliárd eurót fektetett be. Jelenleg a francia Renault tulajdonában levő Dacia után a második legnagyobb járműgyártó Romániában. (MTI)

AZ EGÉSZSÉGES ÉTKEZTETÉSÉRT. Majdnem 18 millió eurót utal az Európai Bizottság Romániának egy közösségi program révén, mellyel azt bátorítják, hogy gyümölcsöt, zöldséget és tejet fogyasszanak az iskolákban. Az összegből mintegy 7 millió eurót gyümölcsre és zöldségre, a többit tejre költik. A közösségi programmal az országos szintűt egészítik ki. Az Európai Bizottság adatai szerint az elmúlt tanévben az Európai Unió majdnem 60 ezer iskolája vett részt a programban. Az említett időszakban több mint 250 ezer tonna friss gyümölcsöt és zöldséget, emellett mintegy 180 millió litert tejet osztottak szét összesen több mint 182 millió euró értékben. (Marosvásárhelyi Rádió)

SEGÍTIK A FIATALOKAT. Kétszáz eurós támogatást nyújt idén is a kormány a hátrányos helyzetű családokban nevelkedő fiatalok számítógép-vásárlásához. 2019-re 12 millió lejt különítettek el erre a célra. A 200 eurós támogatásban egy bizonyos jövedelemszint alatt élő, legfeljebb 26 éves tanulók vagy diákok részesülnek. A 2004 óta megszakítás nélkül futó programban eddig több mint 300 ezren jutottak kedvezményesen személyi számítógéphez. (Maszol)