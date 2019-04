94 pontos siker az első mérkőzésen

A negyeddöntő első mérkőzését megelőzően a csapatok nyolcszor találkoztak, mindegyik összecsapást a zöld-fehérek nyerték, legutóbb 2015-ben játszottak egymással, a partiumi gárda pedig tíz év elteltével léphetett pályára ismét a playoffban. Az együttesek közti eddigi legnagyobb arányú különbség 89 pont volt a Sepsi-SIC javára.

A pénteki mérkőzésen végig a házigazdák akarata érvényesült, egy pillanatig sem volt kérdés a győztes kiléte. Kristina Topuzović büntetődobásokat értékesítve juttatta vezetéshez csapatát, amire Orbán Nicolette válaszolt, ezt követően azonban Jovana Pašić kétszer is eredményes volt a hárompontos vonal mögül. A szentgyörgyi csapat minden támadással növelte előnyét, könnyed pontokra váltva a nagyváradi kosárlabdázók eladott labdáit.

A második játékrészben a zöld-fehérek több pontot szereztek, mint ellenfelük a mérkőzésen. A legszorosabb a harmadik felvonás volt, ahol a Sepsi-SIC mindössze 15 egységgel növelte előnyét az ezúttal hatékonyabban védekező vendégekkel szemben. A háromszéki csapat 100. pontját Demeter Nóra jegyezte egy gyors kontra végén a negyedik negyed elején. A másik oldalon a nagyváradi csapat Nicoleta Mititelu révén mindössze öt pontot értékesített ebben a felvonásban, ám a vendégek a találkozó utolsó négy percében nem találtak a gyűrűbe.

A zöld-fehérek kilencven egységet szereztek a festékből, ellentámadásból hatvanat értékesítettek. A házigazdáktól mindenki feliratkozott a pontszerzők listájára, heten közülük két számjegyű pontot jegyeztek.

A csapatok: * Sepsi-SIC: Pašić 18/6, Gödri-Părău 2, Topuzović 12/3, Kovács 15/9, Higgins 12. Cserék: Demeter 23, Mîrne-Nagy 6, Șipoș 9/3, Slamová 19/3, Whitted 14 * Nagyvárad: Orbán 9/3, Mititelu 13, Croitoru 6, Câmpeanu 2, Kokovay 4. Cserék: Manea, Ceh, Chiorean 2, Szallai, Creț.

Mikes 150. győzelme a bajnokságban

Az első mérkőzéshez hasonlóan alakult a vasárnapi találkozó forgatókönyve is, ezúttal is a zöld-fehérek irányítottak, minden mutatóban ellenfelük fölé kerekedtek. Ez a győzelem mérföldkő volt a 47 éves bosnyák vezetőedző számára, hiszen 175. mérkőzésén vezette a zöld-fehér mezeseket, és 150. győzelmének örülhetett a női kosárlabda Nemzeti Ligában.

A meccs első kosarát Kristina Higgins szerezte, majd a címvédő pillanatok alatt nyolcpontos előnyt épített ki. A vendégek részéről először Anisia Croitoru volt eredményes, ám az első negyedben mindössze négy pontot jegyzett a Nagyváradi MSC, hiszen a támadójátéka nem okozott gondot a nehezebb súlycsoportba tartozó házigazdák védelmének, így a címvédő tíz perc elteltével már 28 ponttal vezetett.

A vendégek a második felvonásban sem tudták felvenni a harcot a jobb játékerőt képviselő szentgyörgyi csapattal, amely a szünetben már 50 pontra növelte előnyét. A második félidőben a Sepsi-SIC is visszafogottabban játszott, viszont fölényéhez nem férhetett kétség, végül 77 pontos győzelmet aratott.

A nagyváradi csapat egyik negyedben sem dobta meg a tíz pontot, a zöld-fehérek ellenfelük 50 (!) eladott labdáját kihasználva, ezúttal is hatvan egységet jegyeztek ellentámadásból. A mérkőzés legeredményesebb játékosa Higgins volt, aki 18 pontot szerzett, valamint további négy csapattársa is két számjegyű ponttal fejezte be a mérkőzést, mellesleg Anca Șipoș dupla-duplával zárt, hiszen 11 pontja mellé 10 lepattanót is gyűjtött.

A címvédő 2–0 arányban vezet össze­tettben, és egy győzelem választja el az elődöntőbe jutástól, ahol nagy valószínűség szerint az Aradi ICIM lesz az ellenfele. A Sepsi-SIC és a Nagyváradi MSC a negyeddöntő harmadik mérkőzését pénteken 14.30-tól játssza az Antonio Alexe Arénában.

A csapatok: * Sepsi-SIC: Solopova 17/6, Topuzović 7, Gödri-Părău 10, Kovács 8/6, Higgins 18. Cserék: Pašić 7, Demeter 4, Mîrne-Nagy 9, Șipoș 11/6, Whitted 15 * Nagyvárad: Orbán 10/6, Mititelu 4, Croitoru 8, Câmpeanu 3, Kokovay 4. Cserék: Manea, Ceh, Chiorean, Szallai, Creț.

További eredmények, negyeddöntő: * első mérkőzés: Aradi ICIM–Târgoviște 65–61, Szatmárnémeti VSK–Kolozsvári U 72–58, Brassói Olimpia–Konstancai Phoenix (ma, 18 óra) * második mérkőzés: Aradi ICIM–Târgoviște 56–37, Szatmárnémeti VSK–Kolozsvári U 72–54, Brassói Olimpia–Konstancai Phoenix (szerda, 18 óra). A párharcok három győzelemig tartanak.