A kontinensviadalon az olimpiai súlycsoportokban a legjobb 15 versenyző szerez indulási jogot a minszki Európa Játékokra. A szabadfogásúak hétfőtől szerdáig, a nők szerdától péntekig, a kötöttfogásúak pedig péntektől vasárnapig mérik össze erejüket. Románia másodszor ad otthont felnőtt birkózó Európa-bajnokságnak, legutóbb 1979-ben érkeztek a legjobb felnőtt versenyzők a román fővárosba, akkor a román válogatott tíz éremmel zárta a viadalt. Negyven évvel később ismét Bukarest válik az európai birkózók fővárosává, ahol a román válogatott 30 birkózóval vág neki a hazai rendezésű megmérettetésnek, míg Magyarországról 23 fős csapat érkezik.

Bukarest tavaly decemberben huszonhárom év alatti világbajnokságot rendezett, ahol a házigazdák nyolc érmet szereztek, Incze Kriszta ötödik lett korosztályában. A román válogatott 2018-ban az oroszországi Kaspiiskban rendezett Európa-bajnokságon öt éremmel zárt, a Román Birkózó Szövetség ezúttal négy éremben reménykedik. Most egy igazán erős mezőny lép szőnyegre Bukarestben, hiszen 22 olyan bajnok érkezik, akik tavaly is szerepeltek a kontinensviadalon, valamint hat olyan versenyző van, aki világbajnokságon is aranyérmes volt.

„A felkészülésem jól sikerült, jól érzem magam, már nagyon várom, hogy szőnyegre lépjek és birkózzak. A cél az, hogy felnőtt Európa-bajnokságon is érmet szerezzek, persze ez nem lesz könnyű, hiszen a súlycsoportomban sok jó birkózó van, azonban úgy érzem, reális esélyem van, hogy érmes legyek. Egyik ellenfelemtől sem tartok, mindenkit elég jól ismerek, mivel szinte mindegyik lánnyal birkóztam már” – mondta kérdésünkre a 22 éves Incze Kriszta.

Magyar szempontból a kötöttfogásúak tízfős csapattal vesznek részt, de elsősorban a második vonal képviselői kapnak szerepet, ugyanis a Lőrincz testvérek mellett a két világbajnok, Korpási Bálint és Kiss Balázs is kihagyja az Európa-bajnokságot. Sike András szövetségi kapitány elmondta, túl sűrű lenne az idei program a legjobbaknak, illetve szeretné felépíteni a fiatalokat, akik közül valószínűleg többen átvehetik a stafétabotot a tokiói játékok után. (miska)