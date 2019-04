Közel állt a győzelemhez a Kézdivásárhelyi SE, végül azonban be kellett érnie egy ponttal szombaton a harmadosztályú labdarúgó-bajnokság 21. játéknapján. A felső-háromszéki csapat a Foresta Suceava vendégeként játszott döntetlent, a kék-fehér mezesek a tavaszi idényben másodszor szereztek pontot.

A kézdivásárhelyi csapat legeredményesebb játékosa, a sárga lapos eltiltását töltő Marius Ştefănescu nélkül a Bunduc–Ghinea, Stanciu, Cîrstean, Gajdó, Gazda, Păun, Kanyó, Tompa, Gáll (Esztolyka, 75.), Vârtosu (Hornea, 68.) összeállításban lépett pályára a suceavai Areni Stadionban, és rögtön a 3. percben megszerezte a vezetést. Egy szögletet követően Vârtosu Norbert elé pattant a labda, aki kiváló mozdulattal, bal lábbal védhetetlenül a hosszú sarokba lőtt. A gól után kiegyenlítődött a játék, főleg a mezőnyben, így helyzetek nélkül folytatódott a mérkőzés. A felső-háromszéki gárda igyekezett tartani az eredményt, jó védekezés mellett gyors ellentámadásokra rendezkedett be, többször is eljutott az ellenfél kapujáig, azonban nem tudta újabb gólra váltani a támadásokat.

A szünet után is többnyire a két tizenhatos között folyt a küzdelem, a házigazdák a végjátékban az egyenlítés reményében pörgették fel a mérkőzést, a hajrában pedig össztűz alá vették a Gabriel Bunduc által védett kaput, és ennek meg is lett az eredménye, hiszen a 89. percben Cornel Căinari szöglete után Ionuț Artenie volt eredményes. A Kézdivásárhelyi SE az idényben ötödször játszott döntetlent, és továbbra is tizedik a rangsorban. A céhes városbeli együttes a hétközi fordulóban szabadnapos, szombaton 17 órától pedig Râmnicu Sărat ellen lép pályára a Sinkovits Stadionban a bajnokság 23. körében.

„Bár benne volt a győzelem ebben a meccsben, összességében igazságos döntetlen született. Jól felkészült csapat ellen játszottunk, ügyesen védekeztünk, a döntő szituációkban nagyon hiányzott leggólerősebb játékosunk, Ştefănescu, mivel nélküle nem tudtuk növelni góljaink számát. Elégedettek lehetünk az egy ponttal, ha azt nézzük, hogy a második félidőben öt ifjúsági játékossal álltunk ki. Továbbá nagyon biztató, hogy a tavaly látott akarat és küzdőszellem jellemezte a játékunkat, így kötelező a győzelem Râmnicu Sărat ellen” – mondta a mérkőzés után Gazda József játékos-edző.

További eredmények: FC Botoșani II.–Galaci Oțelul 3–3, Focșani–Metalul Buzău 3–0, Șomuz Fălticeni–Sporting Liești 0–5, Bucovina Rădăuți–Știința Miroslava 2–0, Gloria Buzău–Pașcani 2–1, Ceahlăul Piatra Neamț–Sănătatea Darabani 3–0, Râmnicu Sărat állt.

A rangsor:

1. Gloria 18 2 0 57–11 56

2. Oţelul 14 4 2 36–15 46

3. Rădăuţi 13 1 5 37–14 40

4. Miroslava 12 1 7 29–25 37

5. Focşani 8 7 4 28–17 31

6. Lieşti 9 3 8 27–18 30

7. Suceava 8 6 5 29–25 30

8. Ceahlăul 9 2 9 26–19 29

9. Metalul 7 4 9 25–29 25

10. KSE 5 5 10 25–34 20

11. Botoşani 5 3 11 22–34 18

12. Paşcani 5 2 13 17–31 17

13. Fălticeni 5 2 12 16–42 17

14. Rm. Sărat 3 4 12 15–32 13

15. Darabani 2 2 16 16–59 8

A 22. forduló programja (17 órától): * kedden Pașcani–Bucovina Rădăuți, Știința Miroslava–FC Botoșani II. * szerdán Râmnicu Sărat–Ceahlăul Piatra Neamț, Sănătate Darabani–Gloria Buzău, Galaci Oțelul–Șomuz Fălticeni, Sporting Liești–Focșani, Metalul Buzău–Foresta Suceava, a Kézdivásárhelyi SE szabadnapos. (miska)