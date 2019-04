A sérülések miatt továbbra is keretgondokkal küszködő szentgyörgyi csapat a playoffban eddig egy pontot szerzett, az előző fordulóban hazai pályán a tartalékos FC Viitorul csapatával játszott gól nélküli döntetlent. Ezt megelőzően a piros-fehéreknél korábban a címvédő és listavezető Kolozsvári CFR, majd a Craiova is jobbnak bizonyult. A Mihai Teja irányította fővárosi gárda a felsőházi rájátszást vereséggel kezdte, a folytatásban azonban győzött az Astra Giurgiu, majd az előző körben a kupacímvédő Craiova ellen.

Az alapszakaszban kétszer találkoztak a csapatok, az odavágón a bukaresti együttes Harlem Gnohéré és Florinel Coman góljának köszönhetően gyűjtötte be a három pontot, majd a sepsiszentgyörgyi visszavágón a Sepsi OSK hatgólos mérkőzésen diadalmaskodott, miután Gabriel Vașvari, Florin Ștefan, Ibrahima Tandia és Joseph Mensah találatára a FCSB Florinel Coman és Raul Rusescu révén csak kétszer tudott válaszolni. Eugen Neagoe csapata a legutóbbi hat tétmérkőzésen négyszer kikapott és kétszer döntetlent játszott, valamint ezeken a meccseken egy (!) gólt szerzett és hat találatot kapott. Ezzel ellentétben a huszonhatszoros bajnok együttes az utóbbi hat meccséből hármat megnyert, kétszer osztozkodott a pontokon és egyszer vereséget szenvedett, mérlege ezeken a találkozókon 11 rúgott és 8 kapott gól.

„Egy újabb fontos mérkőzés előtt állunk a bajnokság egyik legjobb csapata ellen. Nehéz meccs vár ránk, ám eddig mindig jól játszottunk az FCSB ellen, és biztos vagyok benne, hogy ezúttal sem lesz ez másképp, nem mellesleg szeretnénk jó eredményt elérni. Decemberben hazai pályán sikerült legyőznünk a fővárosi csapatot, és ha a labdarúgók mentálisan erősek lesznek, akkor most is képesek vagyunk pozitív eredményt összehozni. Már korábban is említettem, hogy Omar Khamis és Marko Simonovski az idényben már nem tudnak pályára lépni, valamint Daisuke Sato is a sérültek listáját bővíti. Ettől függetlenül azok a játékosok, akik játszanak, minden tőlük telhetőt megtesznek, hiszen eddig is bizonyították, hogy értékesek. Véleményem szerint nincs nagy különbség az első három és a 4–6. helyezettek között, két győzelemmel bármelyik csapat felzárkózhat az élmezőnybe” – nyilatkozta Eugen Neagoe vezetőedző.

A szakember hozzátette, egy pont a hátrányuk az ötödik, három pedig a negyedik helyezett mögött, véleménye szerint néhány pozitív eredménnyel akár odaérhetnek a harmadik helyre is, persze ez a többi mérkőzésen történtektől is függ. A szentgyörgyi gárdán kívül a playoffban szereplő másik öt csapat már nyert bajnokságot, ezzel ellentétben a piros-fehérek csak a második idényüket töltik az élvonalban. Szeretnék, ha minden mérkőzésen jól játszanának és pontot gyűjtenének, viszont az ellenfeleik a bajnokság legjobbjai.

Gabriel de Moura elmondta, képesek nyerni Bukarestben annak ellenére, hogy jelenleg nehezebb időszakon mennek át. Emelt fővel kell játszaniuk, mert ugyanaz a kiváló csapatuk van, amely bizonyított az alapszakaszban és bejutott a rájátszásba, emellett pedig minden nap keményen edzenek. A 30 éves, brazil jobbhátvéd úgy gondolja, mindössze egy győzelem kell ahhoz, hogy átlendüljenek a kritikus időszakon. Magabiztosságra van szükségük, és ha a Nemzeti Arénában ők szereznek először gólt, akár győzelemmel is hazatérhetnek a fővárosból.

Eredmények, 4. forduló: * playout: Dinamo–Concordia Chiajna 3–2 (gólszerzők: Papazoglou 28., 48., Zenke 56., illetve Ivanovici 69., 90+3.), Dunărea Călărași–FC Voluntari 1–1 (gsz.: D. Benzar 76., illetve Armaș 90+4.), FC Hermannstadt–Jászvásári Poli 0–1 (gsz.: Teixeira 56. – tizenegyesből), Medgyesi Gázmetán–FC Botoșani 2–0 (gsz.: Larie 13., Olaru 90+4). (miska)