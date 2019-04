Kelemen Hunor: A kisebbségvédelem lehet a kitiltás oka

A kisebbségi jogokkal kapcsolatos állásfoglalásai állhatnak az Ukrajnából történt kitiltása hátterében, de erről hétfő délutánig semmilyen hivatalos indoklást nem kapott – közölte tegnap Kelemen Hunor. Az RMDSZ elnöke a magyar közmédiának elmondta: soha nem sértette meg az ukrán államot, akkor sem, amikor két éve – több román képviselőhöz hasonlóan – maga is határozottan felemelte a szavát az anyanyelvű oktatást korlátozó új ukrán oktatási törvény miatt.

Kelemen Hunor felidézte: az RMDSZ képviselői akkor az Európa Tanács közgyűlésén is szót emeltek a jogszabály ellen, és Petro Porosenko ukrán elnökhöz fordultak, hogy ne hirdesse ki a törvényt, mert az súlyosan diszkriminatív mind a magyar, mind a román kisebbségre nézve. Hozzátette: tudomása szerint az őshonos kisebbségek európai szintű jogvédelmét sürgető Minority SafePack kezdeményezést is rosszallják Kijevben. „Ezzel kapcsolatosan mindenféle háttér-nyomásgya­korlás meg információ jött-ment az elmúlt években, de hát azt hiszem, hogy ez megint csak egy tisztességes európai polgári kezdeményezés, amelyet a luxembourgi bíróság jóváhagyott, az Európai Bizottság befogadta. Abba az Európába igyekszik egyébként Ukrajna, ahol ezek a dolgok azért nem úgy néznek ki, ahogy ők kezelik” – jegyezte meg. Leszögezte: ezután is nagyon határozottan meg fog szólalni, amikor a kisebbségi jogok csorbulnak és az anyanyelvhasználatot korlátozzák, szűkítik.

Kelemen Hunor tegnap levélben kért magyarázatot a történtekre Ukrajna bukaresti nagykövetségétől, továbbá európai szervezeteket is tájékoztatott arról, hogy szombaton az ukrán határrendészet minden magyarázat nélkül megakadályozta belépését Ukrajnába, román diplomata-útlevelébe pedig bepecsételték, hogy 2020. október 13-ig kitiltották a szomszédos országból. Az RMDSZ elnöke az Európai Néppárt (EPP) vezetőit kérte: figyelmeztessék Porosenko elnököt – akinek a pártja megfigyelői státust kapott az EPP-ban és tagfelvételét várja –, hogy eljárásuk „minden tűréshatárt túllép”. Az ET elnökségét Korodi Attila képviselőházi frakcióvezető tájékoztatta a kitiltásról.

Az RMDSZ elnöke megerősítette: a román diplomáciától is lépéseket vár, mert nem hagyható szó nélkül, hogy egy román diplomata-útlevéllel rendelkező parlamenti képviselőt minden magyarázat nélkül ilyen bánásmódban részesítsen az ukrán állam.

Bekérették Ukrajna budapesti nagykövetét

A Külgazdasági és Külügyminisztérium bekérette tegnap a budapesti ukrán nagykövetet Kelemen Hunor Ukrajnából való kitiltása miatt. A tárca közleményében azt írták: „a leghatározottabban kikérjük magunknak az újabb magyarellenes provokációt, az ukrán parlament és kormány folyamatos magyarellenes döntései elfogadhatatlanok”. Kiemelték: Magyarország „a tisztességtelen ukrán lépések ellenére” többfajta egészségügyi és humanitárius segítséget nyújt Ukrajnának, „az ukrán vezetők viszont a magyarokat ellenségnek tekintik, ez felháborító és elfogadhatatlan”.