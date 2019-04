Toader sorsa függőben

Az indítványt a Nemzeti Liberális Párt (NLP) és a Mentsétek meg Romániát Szövetség (MRSZ) nyújtotta be, de az RMDSZ is támogatja. Toader munkájával már Liviu Dragnea SZDP-elnök is elégedetlen, de ellenkező okból – főként azért, mert késlekedik a büntetőjogot módosító sürgősségi kormányrendeletek kiadásával –, ezért lehet, hogy az SZDP is megszavazza az indítványt. Erről – Viorica Dăncilă kormányfő szerint – a párt végrehajtó bizottságának következő ülésén döntenek majd, ahol kiértékelik a miniszter tevékenységét. Eddig minden minisztercseréről a pártban határoztak, most azonban Dragnea a kormányfőre bízta az igazságügyi miniszterrel kapcsolatos döntést.