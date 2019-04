Célirányos ellenőrzések

A cél, hogy megelőzzék az élelmiszer-mérgezéseket, ezért a szakemberek azt vizsgálják, milyen körülmények között tárolják, állítják elő, szállítják és értékesítik az emberi fogyasztásra szánt termékeket, különös tekintettel a bárányhúsra, tojásra és tejtermékekre, a halra, illetve más, az ünnephez kötődő élelmiszerekre. Sikó-Barabási Sándor megyei főállatorvos tájékoztatott, a hatóság szakemberei esetenként más intézmények képviselőivel közösen is ellenőriznek majd. A leölésre szánt állatok egészségi állapotát ellenőrzik, a bárányhús frissességére, származására figyelnek. Közölte továbbá, hogy az ideiglenes vágópontokon április 18 és 21., illetve április 25 és 28. között engedélyezett a bárányok vágása. Amennyiben rendellenességet tapasztalnak, a szakemberek a hiányosságok rendezéséig felfüggeszthetik az érintett vállalkozás, társaság működését, de a tapasztalt szabálysértések függvényében bírságolhatnak, és el is kobozhatják a fogyasztók egészségére ártalmas élelmiszereket. Tavaly húsvétkor két hét alatt több mint 500 kg árut vontak vissza az értékesítésből, és közel hétezer lejre bírságoltak is.