Zágon település magyar és román nyelven kiadott monográfiájának megjelentével kilencre emelkedett a Háromszék Vármegye Kiadó gondozásában megjelent Székelyföld települései sorozat könyveinek száma. A magyar kötetet ma délután 6-kor mutatják be Zágonban a Mikes Kelemen Kulturális Központban, a románt pénteken a felső kultúrotthonban. A sorozatról tegnap számoltak be a megyeházán.

Tamás Sándor, a kiadást támogató Kovászna Megye Tanácsának elnöke azzal kezdte az ismertetőt, hogy idézett a sorozat indulásakor írt előszavából, miszerint minden nagy ügy egy álommal kezdődik. Lám, 2011-ben megálmodták a sorozatot, s ma már a kilencedik kötetet tarthatják kézben. Így is igyekeznek segíteni a helytörténeti kutatásokat, mert fontosnak tartják az alapkutatást.

Tíz év alatt a Háromszék Vármegye Kiadót működtető, megyei fenntartásban levő Kovászna Megyei Művelődési Központ mintegy száz szerzőnek, alkotónak biztosított lehetőséget kutatásra, kínált szerény javadalmazást és publikációs lehetőséget. Nemcsak magunknak írunk, hanem másoknak is bemutatjuk szülőföldünket, ezért születtek román és angol nyelvű kiadványok is – mondotta az elnök, jelezve: a sorozatcím azért Székelyföld települései, mert remélik, más megyei és helyi önkormányzatok is követik a példát, és bekapcsolódnak.

Elsőként Háromszék honismereti bibliográfiáját állították össze, majd két akadémikus szülőfalujának saját maguk által összeállított monográfiája jelent meg: Pozsony Ferenc Zabolát, Egyed Ákos Bodost ismertette. Ezután csapatmunkában következett Mikóújfalu, Dálnok, Alsócsernáton és Sepsibodok, most meg Zágon monográfiái két nyelven, két külön kötetben.

A sorozatot Nagy Balázs és Tóth Szabolcs Barnabás kezdte szerkeszteni, bekapcsolódott Csáki Árpád és Kinda István. Utóbbi ismertette a monográfiák szerkezetét. Előszó után földrajzi, geológiai, vízrajzi, növénytani, állattani jellemzők, régészeti kutatások eredményei, településtörténet, egyház- és templomtörténet, gazdaságtörténet, közművelődési élet, jótékonysági egyletek, néprajzi fejezet, a település jelene, valamint jeles szülöttek kislexikona alkot egy-egy kötetet.

Kinda István elmondta, figyelembe veszik Háromszék belső területi tagolódását, s úgy választják ki a következő települést. Így az orbaiszéki falu után a sepsiszéki Uzon, majd az erdővidéki Nagybacon következik, utána egy kézdiszéki települést választanak.

Az új kötetről Csáki Árpád közölte, alapkutatásokat végeztek, sok ezer oldal iratanyagot tanulmányoztak át. Érdekességként elmondta, kiderült, Zágonban a református templom a 18. században vártemplom volt fallal, vizes árokkal körülvéve, még az 1802-es földrengés után is említették védőtornyait, melyeket később lebontottak.

Imreh István, a Kovászna Megyei Művelődési Központ igazgatója jelezte, ilyen munkákkal sikerült felnőni és tartalommal megtölteni a Háromszék Vármegye Kiadót.