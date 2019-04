A városé a hídroncs

Átvette Sepsiszentgyörgy önkormányzata a Kis utcát a Nicolae Iorga utca meghosszabbításával összekötő hajdani gyaloghíd maradványait, és le is fogja zárni a már évek óta veszélyesnek minősített átjárót. Helyére egy új gyalogos és kerékpáros hidat fognak építeni.

Az egykori távhővezetékre a nyolcvanas években építettek egy keskeny pallót, hogy a brassói úton levő gyárak alkalmazottjai rövid úton érjenek be a munkahelyükre, illetve onnan haza. Azóta viszont senki sem viselt gondot a létesítményre, egyik tartóoszlopát kimosta az Olt, és az egész szerkezet elferdült, megrongálódott. Ennek ellenére az Olt negyed lakói közül ma is sokan használják, hiszen jó másfél kilométeres kerülőt spórolnak meg vele. A polgármesteri hivatal mindeddig nem tudta sem megjavíttatni, sem lezárni a hidat, mert az az autóalkatrész-gyár tulajdonában volt. A cég azonban most a városnak adományozta a roncsot.

Ezzel egy régi gond oldódik meg, de nem rögtön. Tóth-Birtan Csaba alpolgármester közlése szerint a ronccsal együtt a felelősséget is átveszi az önkormányzat, és mivel a régi szerkezet nem biztonságos, első lépésben lezárják, utána pedig le fogják bontani, és – nemrég megpályázott pénzből – új, 4 méter széles hidat fognak helyette építeni gyalogosok és kerékpárosok számára.

Egyúttal a környéket is rendezni fogják – ígérte az elöljáró. A Kis utca felújítási terve elkészült már, és a Nicolae Iorga utca végén – részben törvényesen, részben illegálisan – lerakott építkezési törmeléket is eltüntetik majd.