Sikeres üveggyűjtés

Minden helyszínen az üvegen kívül az elektromos hulladékot is le lehetett adni, előbbiből 21, utóbbiból 25 tonna gyűlt össze. Máthé László, a vállalat igazgatója szerint az üveget a Popești-Leordeni-i székhelyű Greenglass Recycling cég veszi át, tonnánként 1 lejért. A vállalatvezető rámutatott: a gyűjtési akciók célja nem a bevételszerzés, hiszen elhanyagolható az az összeg, amit az üveg után kap a cég. Azt igyekeznek megelőzni, hogy a különböző üvegek a vegyes hulladékot gazdagítsa, mivel így már nem újrahasznosítható, emellett nagy a súlya és jelentősen megnöveli a költségeket is. Érdeklődésünkre az igazgató azt is tisztázta, síküveget nincs lehetőségük átvenni, mivel ennek – nem csak Romániában egyébként – nincs piaca. Az országban egyébként alig két, kis túlzással gyárnak nevezett, de inkább csak üvegkezelőnek tekinthető üzem működik, amelyek főképp tisztítják, fertőtlenítik, majd továbbadják az árut – ezek pedig kizárólag öblös üveggel foglalkoznak. Máthé László újságírói kérdésre úgy vélte, számottevően nem befolyásolja az akcióikat az az új rendelkezés, mely szerint az üzleteknek vissza kell váltaniuk az italos üvegeket, a szabály ugyanis a kis boltok esetében nem kötelező jellegű, így például a vidéken élők továbbra is a Tegán keresztül tudnak a legkönnyebben megszabadulni a feleslegessé váltaktól. (ndi)