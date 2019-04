A kinevezésről az EP plénuma dönthet másképp, de ha ott is elutasítják Ştefant, akkor a román kormánynak más jelöltet kell javasolnia. Az EP szakbizottsági ülésének lefolyásáról az NLP-s Siegfried Mureşan számolt be, és azt is leírja, hogy Ştefan meghallgatásán inkább a korrupcióellenes harc meggyengítésében játszott szerepéről beszéltek. Mureşan szerint ez a román uniós elnökség legnagyobb kudarca, Románia még ellenjelölt híján sem tudja megkapni azt, ami megilleti. (ziare.com)

GARÁZDÁLKODNAK A MEDVÉK. Tíz juhot és öt kecskét pusztított el vasárnapra virradóra egy medve a Hargita megyei Szentábrahám községben. Simó Dezső Szabolcs polgármester szerint ugyanez a nagyvad az előző években is többször megkörnyékezte a falut, a környezetvédelmi minisztérium azonban nem engedélyezte a kilövését. A medvét kutyák segítségével kétszer kergették el, hajnalban azonban visszatért. Az elöljáró szerint a medve tavaly és egy évvel korábban is többször bement a faluba. A Hargita megyei környezetvédelmi ügynökség igazgatója, Domokos László azt ígérte, hogy az intézmény egyik szakembere felméri a helyzetet, ugyanakkor cáfolta, hogy a szaktárca megtagadta volna a medve kilövését. Elmondása szerint a vadászegyesület négy medve kilövésére kért engedélyt 2017-ben, és kettőre kapta meg a jóváhagyást, de nem a jelenleg támadó medvéről volt szó. (Maszol)

MOCSKOS KÓRHÁZAK. Felháborodott Sorina Pintea egészségügyi miniszter a konstancai sürgősségi kórházban tapasztaltakon. A tárcavezető vasárnap késő este, bejelentés nélkül látogatott el a tengerpart legnagyobb kórházába, a kardiológián és a gyermekgyógyászaton elfogadható állapotokat talált, a neurológián és a sürgősségen azonban „katasztrófa, kosz, zűrzavar, teljes szervezetlenség” uralkodik. Nem volt fertőtlenítőszer, védőfelszerelés, papírtörlő kendő helyett egy mocskos törölközőt használtak, egy üres kórteremben a padló koszos, a perfúziós állvány pedig véres volt. Mindezért a főápoló a hibás, az ő feladata lenne ellenőrizni a tisztaságot, a betegek biztonságát. Ezért leváltását kérte a kórház menedzserétől, Cătălin Grasától, aki szintén fekete pontot kapott a villámlátogatáson, mivel csak annak a végére érkezett meg. Nem úgy az SZDP-s megyei tanácselnök, Horia Ţuţuianu, aki valószínűleg pártvonalon értesülhetett a miniszteri rajtaütésről. Pintea a betegfelvételért felelős ápolót is lapátra tenné, mert voltak betegek, akiket helyhiányra hivatkozva elküldtek, mások hozzátartozóit pedig órákon keresztül várakoztatták anélkül, hogy egy kukkot is elárultak volna nekik a beteg állapotáról. Pintea már több kórházban tett hasonló látogatást, és a nagyobbaknál mindig talált kifogásolni valót, a kisebbek – például a szamosújvári, ahol szintén a hétvégén jelent meg – szerinte inkább rendben vannak. (Főtér/Digi24)