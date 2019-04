Csatát nyert az MRSZ

A Mentsétek meg Romániát Szövetség február 12-én jelentette be, hogy a Büntetőügyesek nélküli közéletet kezdeményezés keretében összegyűjtött aláírások az alkotmánybírósághoz kerültek. A polgári kezdeményezés célja alkotmányba foglalni, hogy bűnvádi perben jogerősen elítélt személyek nem tölthetnek be köztisztséget. Alkotmánymódosítást akkor lehet végezni, ha a parlament kétharmados többséggel elfogadja az előterjesztést, utána pedig egy népszavazásnak is meg kell erősítenie az új alaptörvényt ahhoz, hogy életbe lépjen.